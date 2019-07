vor 18 Min.

Spezialitätenwirte feiern ihren Schutzpatron

Mehrere hundert Gäste kommen zum Laurentiusfest ins Festzelt bei Herrgottsruh. Nach dem Gottesdienst mit Weihbischof Losinger gibt es Wittelsbacher Oxenbraten.

Von Peter Stöbich

Zum Feiern finden die Friedberger immer einen Grund: Zwischen Altstadt- und Volksfest fand jetzt das Laurentiusfest statt, bei dem die Spezialitätenwirte aus dem Wittelsbacher Land ihrem Schutzpatron huldigen.

Aus bescheidenen Anfängen vor einigen Jahren ist die Veranstaltung mittlerweile so stark gewachsen, dass neben der Wallfahrtskirche Herrgottsruh ein großes Zelt für mehrere hundert Gäste aufgestellt wurde.

Weihbischof Anton Losinger zelebrierte in der überfüllten Kirche den Festgottesdienst, an dem auch Landrat Klaus Metzger sowie Köche und Wirte in ihrer traditionellen Berufskleidung teilnahmen. Die Fürbitten waren all jenen gewidmet, die Lebensmittel produzieren und verarbeiten.

Wittelsbacher Ochse mit 440 Kilo Schlachtgewicht

Anschließend zogen die Stadtkapelle sowie Fahnenabordnungen und zahlreiche Gäste bei bestem Sommerwetter ins Zelt, um einem Ochsen mit 440 Kilo Schlachtgewicht in kleinen Portionen den Garaus zu machen. „Die Wirte geben sich jedes Jahr viel Mühe“, lobte Helmut Held die Organisation. „Ich wohne gleich um die Ecke und kann mit meiner Frau Anna zu Fuß hergehen.“

Warum der Heilige Laurentius als Schutzpatron der Köche gilt, erläuterte Stefan Fuß vom „Goldenen Stern“: „Die Legende erzählt, dass er als Erzdiakon von Rom in Vertretung des Papstes für die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens und seine Verwendung zu sozialen Zwecken zuständig war.“

Nachdem der römische Kaiser Valerian Papst Sixtus hatte enthaupten lassen, wurde Laurentius aufgefordert, alles Eigentum der Kirche innerhalb von drei Tagen herauszugeben. „Daraufhin verteilte dieser das Vermögen an die Mitglieder der Gemeinde“, so Fuß. Dafür wurde Laurentius gefoltert und auf einem eisernen Gitterrost hingerichtet.

Wirte stiften Erlös für die Instandhaltung von Herrgottsruh

Musikalisch begleitet von den Mitgliedern der Stadtkapelle, feierten die Gäste bis in die Nacht hinein. Den Erlös spenden die Veranstalter für die Instandhaltung der Kirche Herrgottsruh.

