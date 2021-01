11:36 Uhr

Spiegel abgefahren und nicht angehalten

Ein Unbekannter fährt mit seinem BMW bei einem in der Luitpoldstraße geparkten Auto den Außenspiegel ab. Nun sucht ihn die Polizei.

Am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr wurde in der Luitpoldstraße in Friedberg von einem geparkten Toyota der linke Außenspiegel abgefahren. Laut der Polizei beobachteten Zeugen einen schwarzen BMW als Verursacher, welcher anschließend in Richtung Afrastraße weiterfuhr.

Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Von dem BMW blieben Teile des Außenspiegels am Unfallort zurück. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen bzw. der Verursacher selbst sollen sich bei der Polizei Friedberg melden, Telefon 0821/3231710. (schr-)

