vor 53 Min.

Spiel und Spaß beim Kolping-Familienfest in Mering

An 13 Stationen können Kinder im Lippgarten ihre Reaktion und Schnelligkeit beweisen

Von Heike Scherer

Einen Pferdeparcours auf Zeit hatten sich Amelie und Lina ausgedacht. Ihre Reaktionsfähigkeit konnten die Kinder bei Rudolf Herters „harter Nuss“ auf die Probe stellen. Handwerkliches Geschick war dagegen beim „Kreuze aus Ton anfertigen“ mit Anna Ruf gefragt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter das große Familienfest zum 100-jährigen Bestehen der Kolpingfamilie Mering genießen. Wenn sie zehn von insgesamt 13 Stationen erfolgreich absolviert hatten, winkte ihnen als Preis ein großes Eis mit zahlreichen „Toppings“ zur Wahl.

Ein Jahr lang hatte das 15-köpfige Organisationsteam um Sonja Sedlmeir und Günter Magg das Familienfest im Lippgarten vorbereitet. Jedes Mitglied überlegte sich einen Programmpunkt und beschaffte die nötigen Requisiten. Es gab Torwandschießen, Dosen-Wasserspritzen, eine Malecke, Kinderschminken, eine Cocktailbar und noch vieles mehr.

Bereits um 13 Uhr waren die ersten Familien mit ihren Kindern eingetroffen und sammelten erste Stempel auf ihrer Sammelkarte. Musikalisch eröffneten fünf junge Nachwuchsmusiker, die „Musik Kids“, unter Leitung von Petra Paul den Nachmittag. „Frère Jacques“, „When the Saints go marching in“ waren zwei der sieben Stücke unter dem Titel „Der große Auftritt“, die sie zum Besten gaben. „Ein Jahr spielten diese Kinder der 4. und 5. Klasse zusammen, bevor sie im Oktober ins Nachwuchsorchester aufgenommen werden“, informierte Petra Paul. Vorsitzender Klaus-Dieter Ruf freute sich über die zahlreichen Besucher an diesem schönen Spätsommertag und dankte den Organisatoren für das vielfältige Programm mit Spiel und Spaß. Er selbst hatte eine Hüpfburg ausgeliehen, die in wenigen Minuten aufgepumpt würde, sagte er.

Die Kinder knacken in Mering harte Nüsse

Günter Magg saß als Aufsicht bei der „Fotobox“, wo sich die Kinder ein lustiges Erinnerungsbild anfertigen lassen konnten. An der Gummibärchenschleuder übten Florian und Martin. Während der fünfjährige Florian gleich beim ersten Versuch erfolgreich war, brauchte der drei Jahre ältere Bruder fünf Schüsse, bis ihm das kleine Päckchen Gummibärchen endlich entgegenflog.

Amelie und Lina hatten bereits Zettel mit Rekorden für die Altersklassen notiert. Ihre Idee war es, dass zwei Kinder als Reiter und Pferd einen Parcours mit Slalom, Ringen, Hürden und einem Wassergraben zurücklegen mussten. Schwieriger war es bei der Station „Harte Nuss“, eine von fünf Nüssen, die Rudolf Herter durch ein Rohr warf, mit einem Hammer zu zerschlagen. Für die zehnjährige Marie und die elfjährige Lena war es aber kein Problem, wenig später lobte sie Matthias Ringenberger beim „Nagelstudio“ als bärig starke Mädchen.

Linda Ebi schminkte die Mädchen Violetta und Lorena mit Blumenranken, während Veit Bolling einen blauen Tyrannosaurus Rex auf den Arm von Marian malen sollte. Wer Durst bekommen hatte, konnte sich an der Cocktailbar zwischen den Drinks Sonnenaufgang, Regenbogen oder Limettenzauber entscheiden. „Bis jetzt ist Sonnenaufgang der gefragteste Cocktail“, informierte Dominik Ringenberger. Das Kolpingmaskottchen „Schnuffi“ konnten die Kinder an der Malecke farbig gestalten.

