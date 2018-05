vor 38 Min.

Spiel und Spaß in der Mittelschule Friedberg

Klassenzimmer und Pausenhof verwandeln sich in eine weiß-blaue Erlebniswelt

Von Vanessa Polednia

Der Leitspruch der Mittelschule Friedberg heißt „Miteinander lernen – Miteinander leben“. Am Freitag hieß es zudem „Miteinander feiern – Miteinander spielen“. Denn nach einjähriger Pause wurde wieder ein Maifest organisiert.

Unter dem Motto „Bayerisches Maifest“ verwandelten sich das Schulhaus und der Pausenhof an der Aichacher Straße in eine Erlebniswelt mit bayerischen Schmankerln wie Obazda und Bratwurstsemmeln sowie einem zünftigen Programm. Im Pausenhof konnte man beim Maßkrugstemmen, Wettmelken und Fingerhakeln seinen Mann beziehungsweise seine Frau stehen. Und beim „Bayerischen Nagelstudio“ gab es keine blau-weiße Maniküre für die Besucher, sondern Holzbretter und Nägel, die es zu versenken galt. Somit wurden die Fingernägel höchstens blau-weiß, wenn man mit dem Hammer daneben schlug. Neben bayerischen Attraktionen wurden natürlich auch Klassiker wie Sackhüpfen und Dosenwerfen angeboten. Nicht nur im Pausenhof gab es viel zu entdecken. Im Keller bestaunten die Besucher im Werkraum ein Schaudrechseln. Bürgermeister Roland Eichmann, Schulrätin Carola Zankl sowie Schulleiterin Carmen Audilet begrüßten zuvor Schüler und Besucher in der Stadthalle zum gemeinsamen Festakt. Hier bot die Arbeitsgemeinschaft Schulspiel einen Ausschnitt aus ihrem neuen Programm dar. Neben dem Schultheater begeisterte ein Schuhplattler-Intermezzo von Schülern auf der Bühne. Und die Schulband spielte passend zum bayerischen Motto in Dirndl und Lederhose Volksfestklassiker wie „Rock mi“ und „Hulapalu“. Beim Schlagersong von Andreas Gabalier wurde auch in einigen Reihen mitgesungen. Die Stimmung war ausgelassen und viele Besucher und Schüler waren dem Motto entsprechend in Dirndl und Lederhose erschienen. Für die kulinarische Verpflegung von Falafel bis Streuselkuchen sorgten Schüler und der Elternbeirat. Hier sei die Bereitschaft zur Hilfe so groß gewesen, dass sie sogar den einen oder anderen angebotenen Kuchen nicht mehr benötigt hätten, wie Schulleiterin Audilet bescheinigt. Sie bedankte sich bei allen Helfern, durch die das bunte Programm zustande gebracht wurde. Außerdem nutzte sie die Möglichkeit, um von den jüngsten Erfolgen ihrer Schüler zu berichten. So habe unter anderem die Klasse 9cM den zweiten Preis des Schülerwettbewerbs für politische Bildung gewonnen. Die prämierte Projektarbeit der Schüler mit dem Thema „Ankommen in Friedberg: Flüchtlinge und Heimatvertriebene in unserer Region“ wurde in der Aula präsentiert. Und auch beim Rope-Skipping und Fußball seien die Schüler erfolgreich gewesen. Der große Andrang an den Programmstationen und die voll besetzten Bierbänke im Pausenhof zeugten vom Erfolg des Bayerischen Maifestes der Mittelschule Friedberg.