vor 53 Min.

Spiel und Spaß zum Geburtstagsfest in der Kissinger Kita Kunterbunt

Jede Menge Spiel und Spaß gab es beim Fest zum 25-jährigen Bestehen der Kindertagesstätte Kunterbunt in Kissing.

Kindertagesstätte Kunterbunt in Kissing feiert sein 25-jähriges Bestehen.Beim Rückblick auf die Vergangenheit, kommen viele Erinnerungen hoch

Von Leonie Steinhardt

Lautes Kinderlachen war zu hören und fröhliche Gesichter zu sehen beim großen Fest in der Kindertagesstätte Kunterbunt in Kissing. Am Samstag wurde das 25-jährige Bestehen der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gefeiert.

Die Kindertagesstätte blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken: Bereits zur Eröffnung waren innerhalb kürzester Zeit knapp 100 Kinder in der Einrichtung. Dabei war das gar nicht so einfach, denn anfangs gab es keine Türen im Haus. Das war vor allem für die Erzieherinnen eine besondere Herausforderung.

Bis heute machen es sich die Verantwortlichen zur Aufgabe, die Kinder mit viel Spaß und Freude zu betreuen. Rebekka Nordsieck, die Leitern des Kindergartens und der Krippe, sieht die Arbeit mit den Kindern als eine Bereicherung. Sie nutzte die Feier vor allem, um Danke zu sagen. Bei der Gemeinde, den Kolleginnen und bei den Eltern. Denn ohne die gute Kommunikation und das Engagement wäre vieles nicht möglich.

Insgesamt 90 Kinder sind derzeit in der Kindertagesstätte. 75 von ihnen im Kindergarten und 15 in der Krippe. Auch Bürgermeister Manfred Wolf blickt auf die Vergangenheit zurück. Denn er kennt die Einrichtung nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Vater. Seine Söhne waren ebenfalls in der Kita Kunterbunt.

Die Kissinger sind stolz auf ihre Kindertagesstätten der Awo. Sowohl die Kita Kunterbunt als auch die Schatzkiste arbeiten nach dem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“. Nordsieck hat in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass Eltern oftmals offener sind und man gemeinsam an einem Strang zieht. Ohne die elterliche Hilfe wären auch solche Feste nicht möglich, denn sie sorgen für Essen und Trinken und natürlich dafür, dass die Kinder zahlreich erscheinen.

Nach dem offiziellen Teil der Feier und den Auftritten der Kinder konnte dann das gute Wetter im Garten der Kita genossen werden. Dort wurden für die Kinder verschiedene Stationen aufgebaut, bei denen sie Seifenblasen machen konnten, Grasköpfe basteln oder bei einer Tombola mitmachen, bei der sie verschiedene Spielzeuge gewinnen konnten.

Viele nutzten aber auch die Möglichkeit, ihren Eltern oder Großeltern durch die Kindertagesstätte zu führen und den neuen Weg durch den Garten zu zeigen. Auf dem können die Kinder jetzt richtig flott mit Bobbycars flitzen.

Noch das gesamte Jahr steht in der Kita Kunterbunt alles unter dem Motto der vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde und Luft. „Neben dem Lied, das die Kinder bei dem Jubiläum gesungen haben, stehen noch andere Projekte an, die sich mit dem Thema befassen“, sagt Nodsieck. Außerdem gehen die Vorschulkinder noch einmal gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in den Zoo, bevor sie dann nach den Sommerferien eingeschult werden. Das haben sie sich zum Abschluss gewünscht. Rebekka Nordsieck und ihr Team freuen sich auf viele weitere Jahre Kita Kunterbunt sowie gute Zusammenarbeit mit den Eltern und der Gemeinde Kissing.

