vor 40 Min.

Spielefest in Mering wird abgesagt

Heuer hätten die Veranstalter das 25-jährige Bestehen gefeiert

Lange hatten die Organisatoren gehofft, und gerne hätten sie auch mit den kleinen und großen Besuchern das 25. Spielefest zum Weltkindertag am Sonntag, den 27. September, gefeiert, doch nun trifft die Corona-Pandemie auch dieses Fest. „Da wir für die Veranstaltung in der Größe und den derzeit geltenden Bestimmungen leider keinen Weg sehen, dies auch nur ansatzweise umsetzen zu können und auch wollen, werden wir dieses Jahr ganz einfach pausieren“, schreibt Jörg Häberle vom Organisationsteam an die Vereine und Ehrenamtlichen, die jedes Jahr mit ihren Programmpunkten das Fest unterstützen.

Alle bedauern es, dass ausgerechnet zum 25. Bestehen des Fests, das damals noch im kleinen Rahmen auf der Wiese gegenüber dem Schulzentrum stattfand und mittlerweile auf das Sportgelände gezogen war, Corona Großveranstaltungen in dieser Art nicht möglich machen. Das bedeutet aber keineswegs das Aus für die beliebte Veranstaltung. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das Spielefest in gewohnter Weise wieder durchführen können“, so Jörg Häberle. Er freue sich schon darauf, sich in Zukunft wieder gemeinsam mit dem Team zu treffen und für das nächste Jahr ein buntes Programm zu planen. (sev)

