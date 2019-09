00:33 Uhr

Sportjugend stellt sich neu auf

Roberto Schmid folgt als Vorsitzender auf Barbara Zech

Komplett erneuert hat die Bayerische Sportjugend Aichach-Friedberg (bsj) ihren Kreisvorstand. Vorsitzender in den kommenden vier Jahren ist Roberto Schmidt vom TSV Friedberg, seine Stellvertreterin ist Karin Saul vom FC Stätzling. Die beiden Jugendsprecherinnen sind Carolin Spaar und Cindy Uthe (beide TSV 1862 Friedberg), und Beisitzer sind Judith Saul, Sabrina Saul, Vanessa Saul (alle FC Stätzling), Gabi Erhard, Jessica Krepold (beide TSV Kühbach), Beatrix Engeln (SV Ottmaring) und Katharina Kalb, Lisa Zech und Thomas Zech (alle TSV 1862 Friedberg). Alle Ämter wurden einstimmig und ohne Gegenkandidaten vergeben. Die Bayerische Sportjugend ist die Jugendorganisation des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV). Die bisherige und langjährige Vorsitzende Barbara Zech legte in ihrem Rechenschaftsbericht dar, was die bsj im Landkreis leistet. „Sportliche Jugendarbeit ist viel mehr als nur fachbezogener Sport“, sagte sie. In den vergangenen vier Jahren gab es unter anderem Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter. Bei Jugendbildungsmaßnahmen ging es sportlich etwa mit Hüttenolympiade, Staffelspielen und Schwimmbadbesuchen zur Sache. Kinder lernten etwas über Ernährung und Erste Hilfe.

2018 gab es auf der Augsburger Frühjahrsausstellung einen Aktionsstand, ein Integrationssportfest bei der TSG Lechhausen und schließlich das Bayerische Kinderturnfest in Aichach. Heuer beteiligte sich das Juniorteam am Integrationssportfest in Kaufbeuren und am Modularfestival in Augsburg. (glb)

