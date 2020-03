19.03.2020

Sportlich spitze mit guter Jugendarbeit

Schützengilde Ottmaring lockt mit Beitragsfreiheit für Kinder bis zehn Jahren

Auf ein äußerst erfolgreiches Schützenjahr blickte Schützenmeister Paul Schwibinger bei der 70. Jahreshauptversammlung der Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart zurück. Insbesondere lobte er das große ehrenamtliche Engagement der Sport- und Jugendleiter für die Schützenjugend sowie den Trainingsfleiß der Jungschützen, welcher sich in sehr guten Wettkampfplatzierungen widerspiegelt.

Großer Dank galt auch dem gesamten Vorstand, allen ehrenamtlichen Helfern sowie Spendern und Gönnern der Schützengilde. Nur durch den großen Zusammenhalt könne ein harmonisches und erfolgreiches Vereinsleben geführt werden. Mit Stolz wurden die neuen Mitglieder begrüßt. Für die Schützengilde seien neue Mitglieder ganz einfach wichtig, denn diese bringen neue Ideen und Schwung in den Verein, so Schwibinger. Der Verein konnte im vergangenen Jahr das 200. Mitglied begrüßen und verzeichnet aktuell 202 Mitglieder. Für das neue Vereinsjahr hat sich die Schützengilde – neben vielen weiteren Aktivitäten – wieder die stetige Förderung der Jungschützen auf die Fahne geschrieben. Daher hat die Versammlung einstimmig beschlossen, die Mitgliedschaft für Kinder bis zum Alter von zehn Jahren beitragsfrei zu setzen. Die Schützengilde freut sich auf Nachwuchsschützen. Interessierte aller Altersgruppen sind gerne eingeladen, sich bei einem Probetraining selbst ein Bild vom Sport- und Vereinsleben zu machen. Mehr Informationen unter www.sg-ottmaring.de.

Für das weitere Schützenjahr stehen viele Aktivitäten in sportlicher und auch in geselliger Hinsicht an. Der Schützenmeister freut sich, diese mit dem aktuellen Schützenkönig Andreas Mayr und der Jugendschützenkönigin Anna Mayr sowie mit allen Vereinsmitgliedern zu erleben. Außerdem wurden im Laufe der Versammlung noch langjährige, verdiente Mitglieder geehrt.

