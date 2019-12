vor 36 Min.

Sportliche Glanzleistungen zu Musicalmelodien

Spannende Choregrapien haben die Übungsleiter des TV Mering für das Winterschauturnen zusammen gestellt.

Von Heike Scherer

Drei aufregende Stunden unter dem Motto „Musical“ konnten die zahlreichen Zuschauer in der Eduard-Ettensberger-Halle beim neunten Winterschauturnen des Turnvereins Mering erleben. Ein umfangreiches Büffet mit Kaffee und Kuchen und pikanten Snacks sorgte für das leibliche Wohl des Publikums. Von den Einnahmen und Spenden sollen diesmal Rollmatten beschafft werden.

Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene präsentierten gut einstudierte turnerische Leistungen in fantasievollen und teils auch amüsanten Choreographien, die sich ihre Übungsleiter ausgedacht und mit den Assistenztrainern in den vergangenen fünf Wochen einstudiert hatten. Die neue Turnband mit Marina Osterberger an der Harfe, Martin Berschneider an der Gitarre und Alexandra Leimer (Gesang) präsentierte Lieder aus den Musicals Cats, Tabaluga und Abba und zuletzt mit dem Publikum ein gemeinsames Weihnachtslied.

Beleuchtung beim Meringer Winterschauturnen verbessert

Andreas Widmann, Abteilungsleiter Turnen, und seine Stellvertreterinnen Miriam Berschneider und Katharina Steinbach waren für die Organisation des traditionellen Höhepunktes im Jahr verantwortlich. Widmann versprach, dass die Beleuchtung verbessert worden sei und dankte den Eltern für ihre Hilfe und Beteiligung am Buffet.

Während Melanie Zierau, Mark Winten und die junge Turnerin Violetta Boskova in immer wieder neuen Kostümen die nächste Gruppe anmoderierten, wurden die nicht mehr benötigten Geräte schnell abgeräumt und die Halle neu hergerichtet.

Als Ehrengäste begrüßte Andreas Widmann den ersten Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, zweiten Bürgermeister Florian Mayer, die neuen Bürgermeisterkandidaten, Gemeinderäte, Landrat Klaus Metzger und die beiden Meringer Pfarrer. Auch die Vorsitzende des Vereins Ina Bader-Schlickenrieder und Kassierer Thomas Albert waren gekommen.

Junge Turnerinnen glänzen unter der Aufsicht von Mary Poppins

Mit „Mary Poppins“, die auch auftrat und den Turnerinnen mit einem großen Löffel eine zuckrige Flüssigkeit verabreichte, begannen die weiblichen Turnerinnen im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die zahlenmäßig große Truppe turnte unter Anleitung von Gertrud Rixen an verschiedenen Geräten wie Reck, Kasten, Trampolin und mit Hula-Hoop-Reifen und Springseilen.

Übungsleiter Andreas Widmann trat mit seinen Turnern im selben Alter zum „König der Löwen“ auf. Er selbst steckte im Löwenkostüm, während seine Jungen in gelben T-Shirts und schwarzen Hosen ihre Übungen an Boden und Barren präsentierten. Rolf Huths Turngruppe 40 plus hatte sich das Musical „Cats“ ausgewählt und trat zum live gespielten Lied „Memory“ in Katzenkostümen auf. Viel Beifall erhielt die Einradgruppe, die erstmals mit Milena Schwarz eine Choreographie zum „Starlight Express“ einstudiert hatte.

Das Phantom der Oper verliebt sich in Micon Kreft

Spannend wurde es mit dem Musical „Das Phantom der Oper“ von den Bewegungskünstlern unter Miriam Berschneider. Micon Kreft hatte die Rolle der Christine übernommen, Rolf Huth spielte das Phantom, das sich in sie verliebte. Kreft tanzte mit großen weißen blinkenden Flügeln, alle anderen Mitglieder hatten wie sie selbst auch Gesichtsmasken auf, während sie mit Keulen jonglierten. Für das „Highschool Musical“ der Turngruppe ab 15 Jahren hatte sich Christine Huth nicht nur Turnübungen, sondern zusätzlich eine immer wiederkehrende Tanzeinlage ausgedacht.

Dominik Hermle, Trainer der zehn- bis 15-jährigen Turner, saß als Jane auf dem Kasten und hatte sich für „Tarzan“ entschieden. Passend zum Thema turnten die Jungen an Ringen und Seilen und mit dem Trampolin. Durch viel Applaus drückte das Publikum aus, dass es von dieser Show begeistert war.

Die gleichaltrigen Turnerinnen zeigten unter Katharina Steinbach Übungen am Boden und Schwebebalken, auch viele Hebefiguren, zu „Aladdin“, den die Jungmoderatorin Violetta Boskova darstellte. Ein Höhepunkt war die großartige Show mit Überschlägen, Saltos und Hebefiguren zu „The Greatest Showman“ auf der langen neubeschafften Airtrack-Bahn, die Christine Huth gemeinsam mit Marina Osterberger als zweite Choreographie mit der gemischten Truppe 15 plus einstudiert hatte. Sie endete bei der Abschlusspyramide überraschend mit einem goldenen Glitzerregen.

Gespannt warteten alle Teilnehmer auf den Nikolaus, der mit zwei Engeln hereinkam und nicht nur in einem Gedicht allen für ihre Leistungen des Jahres dankte, sondern auch für jeden einen großen Schokoladen-Nikolaus mitgebracht hatte.

