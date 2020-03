vor 24 Min.

Sportliche Leiterin gibt Amt ab

Ein Quartett springt bis zur Wahl ein

Mering Die sportliche Leiterin der Kleinkaliber-Schützen Mering, Michaela Hirschberger, hat mit sofortiger Wirkung ihr Amt zur Verfügung gestellt. Thomas Helpert, Florian Purps, Florian Hirschberger und Thomas Karl teilen sich das Amt bis zur Wahl im nächsten Jahr. Das wurde auf der jüngsten Jahresversammlung bekannt.

Philipp Dosch legt aus beruflichen Gründen das Amt des ersten Schriftführers nieder, Ronny Kühmel springt für ihn bis zur Wahl kommissarisch ein. Schützenmeister Florian Purps gab bekannt, dass er für die nächste Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung steht.

Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählte erneut die Ausrichtung der 49. Marktmeisterschaft und der 22. offenen Marktmeisterschaft sowie die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Böllergruppe, welches mit dem zweiten Böllertreffen des Sportschützengaues Friedberg zusammen begangen wurde. 120 Schützen aus dem Gau beteiligten sich am Platzschießen. Fünf Böllerschützen wurde das Ehrenzeichen in Silber verliehen, was laut Pressesprecherin Barbara Ribbes selten ist. Beim Gaupokal 2019 wurde Kleinkaliber Mering mit Gerhard Reile, Michaela Hirschberger, Natalie Posselt, Florian Hirschberger und Markus Huber mit insgesamt 1492,9 Ringen Zweiter.

In nächster Zeit installiert der Verein eine Lichtgewehranlage, auf der Kinder unter zwölf Jahren trainieren können. Außerdem empfing der Verein im vergangenen Jahr Interessierte, die sich am Bogenschießen probierten. (FA)

