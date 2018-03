vor 34 Min.

Sportlichkeit kennt kein Alter

Ein Teil der erfolgreichen Sportler, die das Sportabzeichen in Friedberg erhalten haben - ganz rechts Michael Winkler, der zum 52. Mal das Abzeichen in Gold holte.

Der 77-jährige Michael Winkler absolviert das Sportabzeichen bereits zum 52. Mal.

Von Daniel Weber

Für einige hieß es: „Endlich Geschafft!“ Für andere war es ein Wiederholungssieg. Fitte Männer und Frauen aus Friedberg und Umgebung durften sich mit dem Deutschen Sportabzeichen für 2017 schmücken. Arno Mittelberger, seit 2013 Leiter des Sportabzeichen-Treffs in Friedberg, überreichte den Breitensportlern die Urkunden.

Besonders geehrt wurde Michael Winkler, der mit 77 Jahren bereits zum 52. Mal die vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination absolvierte – wie immer in Gold. „Nach 30 Jahren als Sportlehrer will ich natürlich regelmäßig meine Fitness überprüfen, dafür ist das Sportabzeichen ideal“, erklärt er seine Motivation. „Außerdem ist der Treff eine gesellige Angelegenheit. Und nicht zuletzt steigert der Erfolg das Selbstwertgefühl.“

Lorena Meißner und Hanna Metzger, beide 18 Jahre alt, sind noch am Anfang ihrer Laufbahn, was das Sportabzeichen angeht. Sie nahmen das erste Mal die Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes entgegen. „Wir kommen beide aus der Sportakrobatik. Das Sportabzeichen motiviert uns, bei der Fitness am Ball zu bleiben“, sagten die zwei.

Mittelberger informierte auch über die alljährlichen Änderungen der Anforderungen für Gold, Silber und Bronze. Die Motivationen sind unterschiedlich, aber für jede Alters- und Leistungsklasse gibt es erstrebenswerte Ziele. So freuten sich die Ausgezeichneten über das erste Abzeichen, das erste Gold oder über Sonderabzeichen für langjährige Teilnahme. Bis zum 25-Maligen gibt es Ehrungen vom Landkreis, die Stadt Friedberg lädt dann die Veteranen ein, die sich zum 30. Mal das Abzeichen erkämpft haben. Unglücklicherweise überschnitt sich der Termin der Stadt diesmal mit der normalen Verleihung. Insgesamt waren die Prüfer Christian Maerz und Adolf Wazulek mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. „Der Treff war gut besucht, 37 Sportler trainierten wir diesmal. Davon legten 32 erfolgreich die Prüfung ab“, resümiert Maerz. „Mit dem Messen der Leistungen waren wir gut ausgelastet“, stimmt sein Kollege zu, „viel mehr hätten wir zeitlich gar nicht geschafft.“

Am 4. Mai beginnt im Landkreisstadion in der Rothenbergstraße die nächste Saison für den Treff. Von 18 bis 20 Uhr können sich Interessierte in den Disziplinen anleiten lassen oder die Prüfung ablegen.

Themen Folgen