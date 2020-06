00:32 Uhr

St.-Afra-Hospiz bietet Stärkung in der Trauer an

Veranstaltungsreihe „Lichtblicke in der Trauer“ geht weiter

Trauernden hilfreiche Impulse als Stärkung für ihren Alltag zu geben, das ist das Anliegen des St.-Afra-Hospizes mit seinen zweimonatlichen Treffen unter dem Titel „Lichtblicke in der Trauer“. Nach der coronabedingten Pause kann am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 12 Uhr wieder eine Veranstaltung stattfinden. Zur Teilnahme eingeladen sind Menschen aus dem gesamten Landkreis, die einen geliebten Menschen verloren haben und bereit sind, sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Die Teilnahme ist unverbindlich und nicht an eine Fortsetzung geknüpft.

Die Themen für die Zusammenkünfte unter der Leitung der Friedberger Hospizkoordinatorin Christine Schwarz-Marinkovic und ihrem dreiköpfigen Team orientieren sich an den Jahreszeiten. Dieses Mal sind die beiden ausgebildeten Trauerbegleiterinnen Angelika Moll und Patricia Steidle vor Ort und rücken Sommer und Sonne in den Fokus des Gesprächsimpulses. Kann ich in meiner tiefen Trauer positive Gefühle von Wärme und Licht zulassen oder ist für mich das Helle und Leuchtende nur schwer zu ertragen?

In der Gruppe werden eigene Bedürfnisse erspürt, und Trauernde erfahren unter Gleichgesinnten Verständnis für ihre Gefühlswelt, die oft im Kontrast zur Außenwelt steht. Das Angebot des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdiensts findet direkt im Gebäude des Friedberger Bahnhofs in der Bahnhofstraße 28 statt. Um die geforderten Abstandsregeln zu erfüllen, wurde das Treffen in die Räumlichkeiten des Bürgernetzes im Erdgeschoss verlegt. Kontakt: Wer sich für das Trauerangebot im St.-Afra-Hospiz interessiert, kann sich unter 0821/ 21702416 näher informieren und anmelden. (jojo)