18.12.2019

St.-Afra-Hospiz füllt ein Schatzkästchen

Hier finden Hinterbliebene Halt. Das Angebot startet bald

Das St.-Afra-Hospiz führt sein bereits übers Jahr gelaufenes, im zweimonatlichen Rhythmus stattfindendes Angebot unter dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“ fort. Am Samstag, 28. Dezember, lädt die Friedberger Hospizkoordinatorin Christine Schwarz-Marinkovic zusammen mit ihrem dreiköpfigen Team an ausgebildeten Trauerbegleitern von 10 bis 12 Uhr wieder in die Räumlichkeiten des St.-Afra-Hospizes im Friedberger Bahnhofsgebäude ein.

Im Fokus des Treffens stehen der bevorstehende Jahreswechsel und der Ausblick auf ein Jahr, das ohne den vertrauten Menschen an der Seite bewältigt werden muss. Da kann es hilfreich sein, Impulse für den Alltag zu erhalten und sich in einer Gruppe von Menschen, die in ähnlicher Situation sind, auszutauschen. Das Team mit Angelika Moll, Patricia Steidle und Angela Asam hat für das Treffen unter dem Motto „Bilanz ziehen, Neues wagen“ ein Konzept erarbeitet, das den Teilnehmern auch ein kleines Werkzeug an die Hand geben will. Ein Schatzkästlein wird mit ganz persönlichen Erinnerungen an den Verstorbenen gefüllt.

„Jeder kann überlegen, was ihm selbst guttut und so eine Sammlung anlegen“, erklärt Christine Schwarz-Marinkovic. Im Alltag kann das Kästlein bei Bedarf geöffnet werden und über schwere Stunden hinweghelfen. Richtunggebend für die übers Jahr verteilten Treffen sind die Themen des Jahreskreises. In der Gruppe mit dabei sind Menschen, die mehrfach an den Treffen teilgenommen haben, andere kommen nur ein oder zwei Mal. „Es ist eine zwanglose Runde, in der niemand sich mitteilen muss, wenn er nicht das Bedürfnis hat, und wir sind offen für neue Teilnehmer“, betont die Koordinatorin. „Ich freue mich, wenn wir mit unserem Angebot immer wieder neue Menschen erreichen, die sich trauen, sich ihrer Trauer zu stellen“.

Das Trauerangebot läuft sechs Samstage von 10 bis 12 Uhr (keine Kursverpflichtung), erster Termin am Samstag, 28. Dezember. Weitere Termine am 29. Februar, 25. April, 27. Juni, 29. August und 31. Oktober. Danach ist Start im neuen Zyklus am 26. Dezember. Anmeldung ist erforderlich, spätestens zehn Tage vor dem jeweiligen Termin. Pro Angebot wird ein kleiner Obolus bezahlt.

Ansprechpartnerin Christine Schwarz-Marinkovic, 0821/21702416.