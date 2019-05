11:07 Uhr

Staatsehrenpreis für „Inspiration Garten“

Derchinger Betrieb für vorbildliche Ausbildung ausgezeichnet

Für vorbildliches Engagement in der Ausbildung hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber 30 bayerische Garten- und Landschaftsbaubetriebe mit einem Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Die Ministerin überreichte die hohe Auszeichnung, die unter dem Motto „Fördern, fordern, voranbringen“ erstmals verliehen wurde, bei einem Festakt in München. „Mit Ihren beispielhaften Konzepten setzen Ihre Betriebe hohe Maßstäbe in der Ausbildung junger Menschen und legen damit den Grundstein für die Weiterentwicklung der ganzen Branche“, betonte Staatsministerin Kaniber in ihrer Rede anlässlich der Preisverleihung in München. Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zählt die Firma „Inspiration Garten“ aus Derching zu den Preisträgern. „Wir sind überaus glücklich über den Staatsehrenpreis, denn er ist die Anerkennung unserer intensiven Bemühungen im Bereich Ausbildung. Der Preis ist aber zugleich auch Ansporn für die Zukunft, weiter in besonderem Maß in die betriebliche Ausbildung zu investieren“, freut sich Inhaber Matthias Wick-Hartmann. (FA)