Staatsstraße zwischen Ried und Bachern wird gesperrt

Autofahrer müssen sich in Ried und Umgebung in den Osterferien auf Umwege einstellen.

Plus Die viel befahrene Staatsstraße zwischen Ried und Bachern muss in den Osterferien gesperrt werden. Was der Hintergrund ist.

Von Philipp Schröders

Autofahrer in Ried und Umgebung müssen sich in den Osterferien auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die viel befahrene Staatsstraße 2379 zwischen Ried und Bachern wird gesperrt.

Grund für die Sperrung sind nach Angaben der Gemeinde die Bauarbeiten an der Kläranlage in Hörmannsberg. Die wird mittels einer Pumpstation über Ried an die Kläranlage Mittlere Paar angeschlossen. "Bisher wurde die Abwasserentsorgung über die eigenständig betriebene Kläranlage in Hörmannsberg geregelt, die leider nicht mehr zukunftsfähig betrieben werden kann", erklärt Sieglinde Kistler von der Verwaltung.

Durchbrucharbeiten sorgen für Sperrung der Staatsstraße 2379

Für eine weitere Genehmigung der Anlage wurden Vergleichsberechnungen angestellt. Der Anschluss an die Kläranlage Mittlere Paar sei für den Ortsteil "die wirtschaftlichste und zukunftsorientierteste Lösung" gewesen. In diesem Zusammenhang müssten auch Arbeiten an der Kläranlage in Ried gemacht werden. Die Gemeinde investiert circa 1,5 Millionen Euro. Insgesamt sollen die Baumaßnahmen Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die Staatsstraße ist in den Osterferien bei den Durchbrucharbeiten zur Pumpstation in Ried betroffen. Daher wird sie am Montag, 29. März, gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über Ottmaring, Kissing und Mering. Am 11. April soll die Staatsstraße spätestens ab 18 Uhr wieder freigegeben werden.

Sperrung der Staatsstraße bei Ried hat Auswirkungen auf Busverkehr

Die Sperrung hat auch auf die AVV-Regionalbuslinie 208 umfassende Auswirkungen, da eine innerörtliche Umleitung in Ried nicht möglich ist. Alle Fahrten der Linie beginnen und enden deshalb laut dem Unternehmen in Bachern an der Haltestelle "Bachern, Kissinger Straße". Dies hat zur Folge, dass folgende Haltestellen nicht angefahren werden können: "Bachern, Oberer Wirt", "Ried, Ort", "Ried, Abzweigung Baindlkirch", "Sirchenried", "Zillenberg", "Baindlkirch, Feuerwehrhaus", "Baindlkirch, Fischerwirt", "Eismannsberg", "Holzburg", "Asbach, Gem. Ried" und "Hörmannsberg". Die AVV-Regionalbuslinie 104 sowie das AVV-Anrufsammeltaxi verkehren ohne Einschränkungen.

