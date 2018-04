vor 45 Min.

Stadt betont hohe Priorität für Spielplatzsanierungen

Ida Weighardt steht vor dem Holztipi auf dem neuen Spielplatz in der Max-Rimmele-Straße. Mit einem Brief an den Bürgermeister samt eigenem Entwurf für eine neue Anlage haben sie und ihre Schwester vor zwei Jahren die Sanierung angestoßen.

In der Max-Rimmele-Straße können Kinder nach gut vier Monaten Bauzeit auf der neuen Anlage toben. Warum das neue Holztipi eine besondere Bedeutung hat.

Von Mareike König

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass die heute 10-jährige Ida Weighardt mit ihrer kleinen Schwester Theresa einen Brief an Bürgermeister Eichmann schrieb. Betreff: „Wir wünschen uns wieder einen tollen, aufregenden Spielplatz.“ Wie Ida berichtet, seien damals nach und nach immer mehr Spielgeräte von ihrem Stammspielplatz in der Max-Rimmele-Straße verschwunden. Als schließlich eines Tages auch das heiß geliebte Spielhaus nicht mehr stand, entschlossen sich Ida und ihre Schwester Theresa, etwas zu unternehmen. Ihrem Vater diktierten die Mädchen einen Brief an den Bürgermeister, in dem sie vom Spielplatz berichteten, der nach und nach verfalle, und um neue Geräte baten. Wie der neue Platz aussehen soll, dazu hatte Ida ganz konkrete Vorstellungen. Sie malte ein Spielhaus mit Schaukeln und Kletterleiter.

Ganz so wie von Ida geplant sieht der Spielplatz bei der Neueröffnung nicht aus. Einige der gezeichneten Geräte stehen aber auf der neuen Anlage. Mehr als 25 Kinder sind zur Einweihung gekommen. „Wir haben extra in allen Häusern Einladungen aufgehängt, damit viele Leute kommen“, erzählt Ida. Manche Kinder haben ihre Eltern mitgebracht. In seiner kurzen Rede erklärt Bürgermeister Roland Eichmann die Sanierung von Kinderspielplätzen in ganz Friedberg und seinen Ortsteilen zur Priorität. In den letzten Jahren seien viele junge Familien in die Stadt gezogen. Der Generationenwechsel sei wichtig für Friedberg und die entsprechende Infrastruktur für Familien eine Zukunftsaufgabe.

Spielplatz ist gemeinsames Projekt von Stadt und Baugenossenschaft

Die Baugenossenschaft und die Stadt Friedberg finanzierten den Spielplatz gemeinsam. Gut ein Fünftel des Betrags übernahm die Baugenossenschaft, die Stadt zahlte den Rest. Insgesamt kostete das Projekt 83000 Euro. Gute zwei Jahre dauerte es von der ersten Idee bis zur fertigen Anlage. Im Januar 2016 schickten Ida und Theresa Ihren Brief an Bürgermeister Eichmann. Dann passierte einige Monate erst einmal nichts. Bis die Stadt schließlich im Juli 2016 einen Workshop gemeinsam mit den Kindern veranstaltete, die rund um die Max-Rimmele-Straße wohnen. Dabei konnten die künftigen Nutzer des Spielplatzes ihre Wünsche anmelden. Über ein Jahr später, im November 2017, begannen dann die Bauarbeiten für die neue Anlage. Das bedeutete für die Kinder auch: vier Monaten nicht rutschen, nicht klettern, nicht schaukeln. Wegen des Wetters dauerten die Arbeiten etwas länger als geplant. Eine Anwohnerin berichtet, dass am Tag vor der Eröffnung Arbeiter noch Büsche setzten und Teile des Zaunes aufstellten.

Auch wenn sie inzwischen ein bisschen zu groß dafür ist, das Lieblingsgerät von Ida auf dem neuen Spielplatz ist das kleine Holztipi. Denn ein bisschen erinnert es an das alte Spielhaus. Auch wenn das Tipi vor allem für jüngere Kinder wie ihre Schwester Theresa gedacht ist und die eingeritzten Botschaften fehlen, die das alte Haus so besonders gemacht haben. Trotzdem überwiegt bei Ida die große Freude darüber, mit ihrem Brief an den Bürgermeister wirklich etwas bewegt zu haben. „Mein größter Traum ist heute in Erfüllung gegangen“, lautet ihr abschließendes Urteil zur neuen Spielstätte.

Themen Folgen