vor 33 Min.

Stadt soll „prostitutionsfrei“ bleiben

In Friedberg könnten in absehbarer zeit Bordelle eröffnet werden. Die Grünen wollen das verhindern.

Wenn in den nächsten Jahren die 30000-Einwohner-Grenze fällt, könnte das Sex-Gewerbe Einzug halten. Wie die Grünen das verhindern wollen.

Von Thomas Goßner

Einen größeren Stadtrat, wahrscheinlich einen neuen Sitzungssaal, vielleicht auch einen Oberbürgermeister – all das bekommt Friedberg, wenn es irgendwann einmal die 30000-Einwohner-Marke knackt. Und auch Prostitution ist künftig möglich, wenn die Stadt nicht rechtzeitig Vorkehrungen trifft. Die Grünen verlangen darum, bei der Regierung von Schwaben die Ausweisung eines Sperrbezirks zu beantragen. Der Stadtrat will in der Sitzung Ende Juli über dieses Thema diskutieren.

Die rechtliche Grundlage schafft eine Verordnung der bayerischen Staatsregierung aus dem Jahr 1975. Demnach ist es in Gemeinden bis zu 30000 Einwohnern verboten, der Prostitution nachzugehen. Die Bezirksregierungen sind außerdem ermächtigt, weitere Verbote zu erlassen. In der Regel müssen die Städte dazu einen Antrag stellen. Dies betreffe insbesondere Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 30000 und 50000, erläutert die stellvertretende Pressesprecherin des bayerischen Innenministeriums, Sandra Schließlberger.

„Negative Auswirkungen auf die Gesellschaft im Ganzen“

Belastbare Zahlen, wie viele Kommunen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, liegen im Innenministerium nicht vor. Allerdings gibt es entsprechende Verordnungen bereits in Erding, Freising, Fürstenfeldbruck oder Memmingen. Zuletzt hat auch Landsberg, das ebenfalls in absehbarer Zeit die 30000er-Hürde nehmen wird, einen entsprechenden Antrag einstimmig verabschiedet.

„Die grüne Stadtratsfraktion lehnt Prostitution ab, da sie eine permanente Menschenrechtsverletzung darstellt“, begründet Sprecherin Claudia Eser-Schuberth den Vorstoß. Prostitution sei die freie Verfügbarkeit des weiblichen Körpers zum Gebrauch durch Männer und mache alle Frauen zur potenziellen Ware. Sie habe negative Auswirkungen auf die Gesellschaft im Ganzen, insbesondere auf junge Menschen. Zudem gingen nach Schätzungen rund 95 Prozent der Frauen diesem Gewerbe nicht freiwillig nach. Viele würden über Menschenhändlernetzwerke nach Deutschland gebracht.

„Die meist dadurch einhergehende Begleitkriminalität erscheint uns nicht erstrebenswert für unsere Stadt“, so Eser-Schuberth. Bislang scheint Prostitution in Friedberg auch kein Thema gewesen zu sein. Anders als in Augsburg, wo die Behörden von etwa 90 meist illegalen Wohnungsbordellen ausgeht, sind weder der Friedberger Polizei noch der Stadtverwaltung derartige Vorkommnisse bekannt.

CSU will Grünen-Antrag unterstützen

Im Rathaus hat man sich zwar noch keine abschließende Meinung gebildet. Grundsätzlich können die Grünen aber mit Unterstützung für ihren Antrag rechnen. „Wir werden zustimmen“, kündigte SPD-Fraktionschef Roland Fuchs an – auch wenn der Antrag an Scheinheiligkeit gar nicht mehr zu überbieten sei. Prostitution sei insgesamt ein Problem, aber man werde es nicht in Friedberg lösen können. Zumal wenige Kilometer weiter in Augsburg die Bordelle zu finden sind. Lechhausen bildet neben Oberhausen einen Schwerpunkt der Szene. Die Zahl der Prostituierten in der Nachbarstadt wird auf etwa 600 geschätzt.

Auch mit der Zustimmung der CSU können die Grünen für ihren Vorstoß rechnen. Zwar sei das Thema in der Fraktion noch nicht diskutiert worden, sagt der Vorsitzende Thomas Kleist: „Aber ich denke, dass wir den Antrag unterstützen werden.“ Ob das angesichts der Nähe zu Augsburg einen Sinn habe oder nicht – „wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das tun“. Nach Friedberg würde Prostitution nach seiner Auffassung nicht unbedingt passen. Tatsächlich spielt auch die Struktur einer Kommune eine wichtige Rolle bei der Ausweisung einer Sperrzone. Bei einer kleinstädtisch-ländlichen Prägung wie sie in Friedberg mit seinen 13 Ortsteilen zu finden ist, sind sogenannte Toleranzzonen wenig bis kaum vorhanden. Für einzelne Bereiche der Stadt könnten Verbote des Sexgewerbes auch mit Bebauungsplänen festgesetzt werden. Zu einer entsprechenden Regelung riet kürzlich der Architekt Michael Gebhard, dessen Büro mit der Planung für das bestehende Bauhofgelände am Bierweg befasst ist. Dieses soll zu einem Wohn- und Geschäftskomplex werden.

