Stadtbuslinien in Friedberg vor Weihnachten kostenlos testen

Vom 21. bis zum 24. Dezember können alle Friedberger die neuen Stadtbusse gratis benutzen.

Freie Fahrt mit den AVV-Regionalbuslinien 200, 201 und 202 vom 21. bis 24. Dezember: Seit 15. Dezember 2019 ist der Stadtbus Friedberg am Start: Friedberger Fahrgäste sind damit schnell und direkt innerhalb Friedbergs und zwischen den Ortsteilen unterwegs, so der Augsburger Verkehrsverbund in einer Mitteilung. Die Stadtbusse fahren häufiger, binden mehr Wohngebiete und Ortsteile an und bringen die Fahrgäste direkt zur Regional- und Straßenbahn.

Kostenlos Busfahren in Friedberg von 21. bis 24. Dezember

Vom 21. bis 24. Dezember können alle das neue Stadtbus-Konzept mit den AVV-Regionalbuslinien 200, 201 und 202 kostenlos testen - für die letzten Weihnachtsbesorgungen in der Friedberger Innenstadt oder einen entspannten Besuch auf dem Friedberger Advent. Alle Informationen zu den Stadtbuslinien gibt es unter www.stadtbus-friedberg.de.

