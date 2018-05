vor 34 Min.

Stätzling hofft auf eine gute Ausgangslage

Heute Abend steigt das erste Spiel in Aufkirchen. Warum es noch etwas Unruhe im Team gibt.

Von Peter Kleist

Heute Abend geht sie also los, die Relegation um den Klassenerhalt in der bzw. Aufstieg in die Landesliga. Der FC Stätzling muss dabei um 18.45 Uhr beim Tabellenzweiten der mittelfränkischen Bezirksliga Süd, dem SC Aufkirchen, antreten. Und Trainer Alex Bartl hofft dabei mindestens auf ein Remis, ja besser auf einen Sieg, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Sonntag zu sichern.

Mit Aufkirchen haben die Stätzlinger ein Los gezogen, mit dem sie so gar nicht gerechnet haben. Der Ort liegt zwischen Wassertrüdingen und Dinkelsbühl, die über 100 Kilometer lange Anfahrt ist schon das erste Hindernis bei einem Spiel unter der Woche. „Das ist schon heftig, aber bei uns fällt kein Spieler aus beruflichen Gründen aus“, so Bartl. Der FCS wird sich am Donnerstag um 15.30 Uhr mit dem Bus nach Mittelfranken aufmachen.

Der Stätzlinger Coach kann nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. „Für Christoph Mittermaier und Manuel Utz kommt ein Einsatz noch zu früh, das hat sich auch im Abschlusstraining gezeigt. Auch Michael Thurk kann nicht spielen, ansonsten aber sind alle Mann mit an Bord“, so der Trainer. Sein Team wolle als Einheit auftreten und sich möglichst eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen. „Ein Tor wäre natürlich gut, ein Remis auch und ein Sieg natürlich noch besser. Ich hoffe, dass die Jungs auf dieses Spiel brennen, viele haben das ja im letzten Jahr schon einmal erlebt – und positiv gestaltet“, meinte Bartl. Die Tatsache, dass Aufkirchen für Stätzling eine gänzlich unbekannte Größe ist, ficht Bartl nicht an. „Wir kennen die genau so wenig, wie die uns“, sagte der Trainer.

Trotz allem Optimismus ist die Stimmung etwas getrübt – und das hat seinen grund. „Wir haben uns von zwei Spielern – Arigon Zejnullahi und Burhan Bytyqi – getrennt. Die haben uns am Montag mitgeteilt, dass sie zum TSV Dachau in die Bayernliga wechseln werden - und das, obwohl sie uns mehrfach schon zugesagt haben, dass sie bleiben“, erklärte Stätzlings Abteilungsleiter Michael Baumeister. Der ist auf die beiden Akteure nicht gut zu sprechen: „Die haben sich im ganzen Landkreis angeboten und uns dann immer wieder besänftigt und gesagt, sie würden bleiben. Drum haben wir jetzt einen Schlussstriche gezogen und die beiden sofort aus unserem Kader gestrichen“, so Baumeister.

Themen Folgen