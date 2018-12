vor 4 Min.

Stätzlinger helfen armen Kindern

Erlös des Adventsbasars geht an das Projekt in Brasilien

Das Rekordergebnis von 4714,32 Euro konnte der Bastelkreis als Reinergebnis des diesjährigen Adventsbasars der Pfarrei St. Georg Stätzling für das „Heim des Armen Kindes“ in Mossoro/Nordbrasilien übergeben. Am Basar beteiligte sich der Gartenbauverein Stätzling mit vielen sehenswerten Adventskränzen und Festgestecken, ebenso wie die fleißigen Bastlerinnen, Strickerinnen, Näherinnen und Bäckerinnen, die Holzarbeiter und viele weitere Helfer.

Dem „Heim des Armen Kindes“ in Mossoro, gegründet und betrieben von zwei Augsburger Franziskanerinnen, wurde somit der gesamte Reinerlös zu den Gesamtspenden und Patenschaften der Pfarrei hinzugefügt, sodass heuer zum Weihnachtsfest 15000 Euro überwiesen wurden. Das „Heim des Armen Kindes“, welches von zwei Augsburger Franziskanerinnen bewirtschaftet wird, betreut gestrandete Jugendliche, Straßenkinder, Arme, in einer eigenen Ambulanz Kranke und Gefangene in verschiedenen Einrichtungen, mit Lebensnotwendigem, Bildung, religiöser Erziehung und medizinischer Hilfe. Die Pfarrei St. Georg in Stätzling engagiert sich seit vielen Jahren und mit Aktionen für das Heim.

Wer sich an diesem Hilfsprojekt der Pfarrei weiter beteiligen möchte, kann auf das Konto der Katholischen Kirchenstiftung Stätzling-Mossoro, IBAN: DE24 7209 0000 0005 9128 57, einzahlen.

