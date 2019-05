vor 18 Min.

Stätzlings Torwart erzielt den Ausgleich

Am Ende gewinnt die Reserve gegen Hammerschmiede. Auch Ottmaring ist erfolgreich.

Von Philipp Schröders

In der Fußball-Kreisklasse Augsburg-Mitte waren Stätzling II und Ottmaring zu Hause erfolgreich. Keine Punkte gab es für Kissing II und Merching.

FC Stätzling II – SV Hammerschmiede 2:1Zum Schluss der Partie warf die Reserve des FC Stätzling alles nach vorne. Das bewährte sich. Torwart Dominik Bader war mitgekommen. Dann staubte er den Ball ab und traf zum 1:1-Ausgleich für den FCS II in der 89. Minute. Kurz danach erkämpfte sich Daniel Stehle den Ball im Mittelfeld. Er flankte rechts außen auf Thomas Jakob, der den 2:1-Siegtreffer erzielte (90.+1). „Es war etwas glücklich, aber am Ende verdient, weil wir die bessere Mannschaft waren“, sagte FCS-Trainer Christian Jauernig. Zunächst war SV Hammerschmiede in der 75. Minute durch einen Treffer von Kurt Schauberger in Führung gegangen. „Wir sind dann immer dran geblieben, aber zunächst fiel das 1:1 nicht“, sagte Jauernig. Umso mehr freut er sich, dass sein Torwart den Ausgleich erzielte. „Letztes Wochenende hat er noch den entscheidenden Elfmeter gehalten, dieses Mal den Ausgleich für uns erzielt.“

Tore 0:1 Schauberger (75.), 1:1 Bader (89.), 2:1 Jakob (90.+1) – Zuschauer30

Mesopotamien SV – Kissinger SC II 3:1 Immer schwieriger wird die Lage für Kissings Reserve im Abstiegskampf. Mit 1:3 unterlag das Team auswärts beim Mesopotamien SV. In der achten Minute brachte Eduard Magherusan die Reserve mit einem Elfmeter noch in Führung. Doch in der 37. Minute bekam Mesopotamien auch einen Strafstoß zugesprochen, den Ndifereke Umoh verwandelte. In der zweiten Halbzeit traf dann Gabriel Öguenc zweimal für die Gastgeber.

Tore 0:1 Magherusan (8./EM), 1:1 Umoh (37./EM), 2:1 Öguenc (65.), 3:1 Öguenc /84.) – Zuschauer 30

SV Ottmaring – Türkspor Augsburg II 3:1 Die Lechner-Elf holte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Ankner zu diesem Zeitpunkt verdient zum 1:0. Im Anschluss entwickelte sich ein offenes Spiel mit kleineren Torchancen auf beiden Seiten. Nach der Pause foulte SVO-Keeper Paula einen Türkspor-Angreifer und der gut leitende Schiedsrichter Heinz Raab entschied folgerichtig auf Strafstoß, den Celik zum 1:1-Ausgleich verwertete. Anschließend investierten die Ottmaringer wieder mehr in die Offensive und wurden nach einer guten Pressingsituation belohnt, Ankner wurde angeschossen, Hack nahm dankend an und vollendete zum 2:1. Dieses Momentum nutzte der SVO aus, der agile Schmieder eroberte direkt nach Wiederanpfiff den Ball, nach Doppelpass mit Ankner legte er quer zu Müller und dieser tunnelte den Gästetorwart zum 3:1. Nachdem Can die Ampelkarte gesehen hatte, gab es noch vereinzelt Chancen hüben und drüben auf einen Torerfolg, diese wurden jedoch nicht von Erfolg gekrönt. (ago)

Tore 1:0 Ankner (24.), 1:1 Celik (49. FE), 2:1 Hack (58.), 3:1 Müller (60.) – Gelb-RotCan (62. Unsportlichkeit) – Zuschauer 75

TSV Merching – TJKV Augsburg 2:3 Merchings Vize-Vorsitzender Martin Schmelcher zog nach der knappen 2:3-Niederlage dieses Fazit: „Eine starke erste Halbzeit von Merching. Leider eine schwächere Leistung in der zweiten Halbzeit. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Haben aber nicht das Glück gehabt.“ Zunächst brachte Moritz Willis den TSV in der 14. Minute in Führung. Zum Ende der Halbzeit legte er nach. Eine Ecke von Jürgen Peschtel versenkte er sicher im Tor (40.). Doch nach der Pause kam die Zeit des TJKV Augsburg. Zafer Maden tankte sich in der Mitte durch und traf aus zehn Metern zum 1:2 (49.). In der 55. Minute konnte die Merchinger Abwehr nach einem Freistoß nicht klären. Tanju Albayrak erzielte den Ausgleich. Am Ende machten beide Teams auf und die TSV-Abwehr lief in einen Konter. Zafer Maden traf in der 87. zum 3:2 für den TJKV Augsburg.

Tore 1:0 Willis (14.), 2:0 Willis (40.), 2:1 Maden (49.), 2:2 Albayrak (55.), 2:3 Maden (87.) – Zuschauer55

