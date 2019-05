Statik der Schlossmühle kommt nicht zur Ruhe

Plus Christian Gumpp will auf Nummer Sicher gehen und das Meringer Heimatmuseum für die Öffentlichkeit schließen. Heimatverein öffnet Räume am Marktsonntag nur im neueren Teil.

Nach den Statikproblemen am Papst-Johannes-Haus kommt schon wieder ein neues Problem auf die Meringer Bürger zu. Die Bausubstanz der Schlossmühle ist so schlecht, dass das Heimatmuseum im Dachgeschoss nicht mehr in allen Bereichen für die Öffentlichkeit zugänglich sein kann. Schon einmal war dieser Schritt nötig und das damals noch als Bürgerzentrum geführte Gebäude musste schließen.

Christian Gumpp ist nun der neue Besitzer der Schlossmühle. Er will in diesem Teil Wohnungen bauen und lediglich das Heimatmuseum im Dachgeschoss erhalten. Ein Bauantrag dafür ist gestellt und ging nach längerer Diskussion schließlich im Bauausschuss durch. Nun liegen die Pläne beim Landratsamt.

Begehung in der Schlossmühle: weitere Schäden im Mauerwerk

„Bei einer Kontrolle des Gebäudes, fielen mir weitere Veränderungen im Mauerwerk auf“, schildert Gumpp. Der Statiker, der bereits im Auftrag der Marktgemeinde die Schlossmühle untersucht hatte, wurde eingeschaltet und stellte fest: „Die Statik lässt einen öffentlichen Publikumsverkehr nicht mehr zu.“ So berichtet es Christian Gumpp. „Ich habe sofort die Marktgemeinde und auch Joachim Pagel vom Meringer Heimatverein informiert, damit jeder über die Situation Bescheid weiß.“ Eigentlich hätte das Heimatmuseum an Sonntag öffnen sollen. Doch Gumpp will dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Um aber in Zukunft wieder einen öffentlichen Publikumsverkehr für das Heimatmuseum möglich zu machen und auch um das Gebäude abzusichern, hofft Gumpp auf eine rasche Bearbeitung des Bauantrags im Landratsamt.

„Ich will hier niemand unter Druck setzen, aber es wäre doch sehr bedauerlich, wenn das Heimatmuseum nicht mehr öffnen könnte.“ Vielleicht gebe es auch die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung für die notwendigen Statikarbeiten am Gebäude.

Gumpp will weiter an einer gemeinsamen Nutzung von Wohnungen und Heimatmuseum in der ehemaligen Schlossmühle festhalten. „Ich stehe zu meinem Wort“, wiederholt er. Doch auch in Sachen Brandschutz kommt noch einiges auf den Bauherrn zu. „Ich tue alles, damit das Museum da oben in der Schlossmühle bleiben kann“, versichert Gumpp. Er sei mit Brandschutzexperten in Kontakt, damit alles in trockene Tüchern komme.

Räume im alten Teil der Schlossmühle für Besucher gesperrt

Joachim Pagel vom Meringer Heimatverein wurde am Donnerstagabend von der Nachricht überrascht: „Wir müssen erst einmal Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung halten.“ Pagel ist dafür, das Museum in dem Bereich zu öffnen, in dem sich die Sonderausstellung befindet. „Wir öffnen damit den sogenannten neuen Teil der Schlossmühle, die ja auch nicht mit den statischen Problemen betroffen ist.“ Der „gefährdete Teil“, also im älteren Bereich des ehemaligen Bürgerzentrums, würde für die Öffentlichkeit abgesperrt werden. „Falls wir doch schließen müssen, werden wir das über öffentliche Aushänge den Bürgern am Sonntag mitteilen“, informiert Pagel.

Auch der Meringer Heimatverein hat ein großes Interesse daran, dass das Museum weiter in der Schlossmühle bleiben kann. „Für uns sind die Räume gut gelegen und ein Umzug wäre mit einem enormen Aufwand verbunden“, schildert Pagel. Deshalb freut er sich sehr über Gumpps Zusage, das Museum in Dachgeschoss erhalten zu wollen. „Ich hoffe, dass dieses Versprechen für eine lange Zeit gilt“, sagt Pagel.

