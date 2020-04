06:01 Uhr

„Stay at home to party“: Brasseroni nimmt "Corona-Video" auf

"Stay at home to party": Die FRiedberger Brassband Band Brasseroni hat ein "Corona-Video" aufgenommen.

Die Friedberger Band Brasseroni hatte die Nase voll: Keine Proben, keine Konzerte, nur Corona? Dann eben ein Musikvideo: "Stay at home to party". Genial!

Von Isabelle Sasse

Die Mitglieder der Brassband Brasseroni haben sichtlich Spaß in ihrem Youtube-Video. Darin spielen sie eine „Stay At Home“-Version ihres Songs „Get on Board“ – räumlich getrennt, aber trotzdem zusammen. Die Version, die sie im Video spielen, heißt „Stay at home to party“.

Andreas Thon, Leiter der Stadt- und Jugendkapelle, hat den Song extra für diesen Anlass umgeschrieben. Brasseroni-Mitglied Dominik Bolleininger, erklärt, wie das Video entstanden ist: Proben fallen aus, Konzerte sind abgesagt. Für die Musiker sei die Band zwar ein Hobby, aber die Gesellschaft fehle ihnen gerade jetzt, wo man Zeit hätte.

„Stay at Home to Party“: Brasseroni bietet Stimmung aus dem und fürs Wohnzimmer

Die nicht ganz einfache Umsetzung der Idee habe die Band noch ein bisschen enger zusammengeschweißt. Alle Mitglieder hatten Ideen und nahmen ihren Teil auf. „Es war ein schöner Zeitvertreib“, meint Bolleininger. Ein weiteres Video sei momentan nicht in Planung. Der Versuch der Brasseroni, die Friedberger ein bisschen „zum Grooven zu bringen“, ist auf jeden Fall geglückt. Das Video sei auch ein kleiner Aufruf an die Menschen: feiert, aber bleibt bitte zuhause!

