Steckerlfisch im Biergarten für die Meringer Gardeshow

Steckerlfisch im Biergarten zugunsten des FKM, den gibt es in diesem Sommer gleich sechs Mal. Wie im Vorjahr (unser Bild) stehen Benjamin Gottwald (links) und Fredl Wunderle zusammen mit vielen anderen Helfern wieder am Grill.

Plus Mit der Grillaktion im Biergarten am Meringer Badanger will das Faschingskomitee „Lach Moro“ Gelder die Vereinskasse sammeln und so einen Traum für die Tänzerinnen erfüllen.

Von Heike John

Wer denkt denn beim sommerlichen Biergartenvergnügen bereits schon wieder an den nächsten Fasching? Die Mitglieder des Faschingskomitees Mering (FKM) auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr füllten sie erstmals mit einem Steckerlfisch-Verkauf in Acky Reschs Biergarten ihre Vereinskasse etwas auf. In der diesjährigen Freiluftsaison am Badanger ist diesmal die Grillidee gleich sechs Mal eingeplant. Am kommenden Samstag, 15. August, ist Halbzeit der Gemeinschaftsaktion.

Zum dritten Mal haben dann Biergartenbesucher nach Voranmeldung unter der Bestellnummer Telefon 0151/61938166 die Gelegenheit, zum frisch gezapften Bier einen frisch gegrillten Fisch zu genießen. Dafür zeigen der FKM-Vorsitzende Benjamin Gottwald und seine Mitstreiter des Faschingsvereins Lach Moro auch ordentlich Einsatz. In drei Runden um 17, 18 und 19 Uhr stellen sie die gegrillten Makrelen bereit. Etwa eine Stunde pro Durchgang dauert es, bis die Fische vorbereitet, aufgesteckt, gegrillt, wieder abgenommen und für die Kundschaft in Papier gewickelt auf den Biergartentischen landen. Dann geht es in die nächste Runde. Bei diesem Wetter schwitzen die gut zehn bis 15 Helfer dabei ordentlich.

Corona machte dem Faschingskomitee einen Strich durch die Rechnung

„Letztes Jahr hatten wir zwei Testläufe und die Grillidee kam gut an“, berichtet Fredl Wunderle vom FKM. Ursprünglich wollte das Faschingskomitee heuer bereits am Karfreitag einen Fischverkauf starten. „Die Idee kam uns, weil früher am Karfreitag immer die Fischertraudl bei uns auf dem Marktplatz stand“, erinnert sich der Meringer. Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Doch im Biergarten klappt es nun mit der Umsetzung.

„Acky und wir vom FKM sind schon seit vielen Jahren ein eingespieltes Team“, sagt Fredl Wunderle. Für die Zubereitung der Steckerlfische wurde inzwischen sogar eine eigene Holzbude aufgestellt. Aufgrund der Schutzscheibe und weiteren erforderlichen Hygienemaßnahmen entgeht wohl so manchem Besucher, was für ein origineller Grill für die Aktion konstruiert wurde.

Ludwig Ortlieb und sein Sohn Lukas bauten dafür ein auf Viehweiden gebräuchliches Wasserfass um, das zudem auf einem Hänger montiert ist. Der mobile Fischgrill des FKM kann auch gemietet werden. Der Erlös der sechs Grilltage kommt in vollem Umfang der Unterstützung der Faschingsgarde zugute.

Ein neuer Trainingsraum ist jetzt in Mering gefunden

„Nicht nur die aufwendigen Kostüme reißen ein großes Loch ins Budget, sondern erstmals auch die Mietausgaben. Denn damit die Gardemädchen nicht mehr wie bisher zu ihren Proben nach Augsburg fahren müssen, mietete das FKM das ehemalige Trachtenheim am Sommerkeller an. „Wir haben dort renoviert und unsere Showtänzerinnen sind bereits am Proben.

Bis zu 50 Auftritte wird die Truppe dann in der fünften Jahreszeit wieder bewältigen, wenn der Pandemieverlauf es zulässt. Noch weiß niemand, wie sich alles weiterentwickelt. Von solchen Befürchtungen wollen sich die Meringer und ihrer Gäste aber erst einmal nicht den Appetit verderben lassen. Noch drei Mal, am 29. August sowie am 12 und 26. September findet das Steckerlfisch-Grillen statt. Wenn das Wetter hält, kann Acky Resch seinen Biergarten laut Genehmigung bis zum 30. September betreiben.

