Steckt die Ludwigstraße in der Sackgasse?

Die Situation in der Friedberger Ludwigstraße ist oft nervtötend. Und womöglich wird sie das für immer bleiben.

Für viele mag die Verkehrszählung in der Ludwigstraße eine Überraschung ergeben haben: Der Verkehr hat abgenommen, während die Menschen das Gefühl haben, das Durcheinander wird immer größer.

Nach der Diskussion im Bauausschuss war klar: An dieser Situation wird sich so schnell nichts ändern. Das gut gemeinte Konzept, nach dem sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichberechtigt den Verkehrsraum teilen, versagt in der Praxis. Der an sich schöne, offene Straßenraum ist daher mittlerweile mit Pollern und Eisenketten wieder verbaut. Und jetzt?

Die Debatte in Friedberg wird sich in die Länge ziehen

Sicher ist es sinnvoll, erst die Bahnhofstraße umzubauen. Und bei weiteren Überlegungen sind die Lebensqualität der Anwohner in den Seitenstraßen und die Zukunft der Geschäftsleute ebenso wichtig wie der Verkehr. Eine gute Idee ist auch, andernorts Positivbeispiele anzuschauen. Das alles wird die Debatte aber weiter in die Länge ziehen – hoffentlich nicht so lange, dass die aktuelle Verkehrszählung wieder für die Katz ist.

Letztlich droht die Ludwigstraße planerisch in der Sackgasse stecken zu bleiben. Denn wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass es niemals eine für alle ideale Lösung geben wird.

