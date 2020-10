vor 7 Min.

Steffi Finkenzeller: Von "Bauer sucht Frau" in die Hauswirtschaftsschule

Plus In der Friedberger Teilzeitschule für Hauswirtschaft ist Haushaltsführung erlernbar. Warum „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Steffi Finkenzeller dabei ist.

Von Heike John

Wohin nur mit den Äpfeln, Birnen, Pflaumen, die das diesjährige Erntejahr so reichlich beschert? Zu Apfelmus, Birnenkompott oder Pflaumen in Cognac verarbeiteten die Studierenden an der Teilzeitschule Hauswirtschaft die süßen Früchte. Im Rahmen eines „Praxistags Vorratshaltung“ beschäftigten sie sich nicht nur mit dem Einkochen von Konfitüren, Marmeladen und Gelees.

Die Fachlehrerin für Küchenpraxis Hildegard Engelhart brachte den Teilnehmern des einsemestrigen Studiengangs auch viele weitere Methoden bei, wie Lebensmittel haltbar gemacht werden können.

In der Schulküche des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in der Johann-Niggl-Straße in Friedberg wurden Obstsäfte mit Kräutern und Gewürzen hergestellt, Gemüseallerlei in Essig eingelegt, Suppengrün im Dörrautomat getrocknet oder Hagebuttenlikör zubereitet.

Neben dem Einlegen in Essig, Öl oder Alkohol lernten die Studierenden das Pasteurisieren von Obst, die Methode der Milchsäuregärung, zum Beispiel für Sauerkraut, und wie durch einfaches Salzen Gemüse in Schraubgläsern konserviert werden kann.

Die Friedberger Teilzeitschule für Haushaltstechnik: Theorie und Praxis in einem

„Eine reiche Ernte zu verarbeiten ist für viele Menschen eine Herausforderung, und die wenigsten beherrschen heute noch die althergebrachten Methoden“, weiß Ines Mayer.

Als Sachgebietsleitung Ernährung und Haushalt im Amt ist sie die Ansprechpartnerin für die Teilzeitschule. Der aktuelle Studiengang rund um alle Belange der Hauswirtschaft startete im Semester vergangenen Jahres und wird im Frühjahr 2021 abgeschlossen.

In dieser Zeit lernen die 20 Teilnehmer nicht nur alles rund um Herd und Küche, sondern die komplette Haushaltsführung. Einen Tag pro Woche, die Ferienzeit ausgenommen, beschäftigen sie sich in Theorie und Praxis auch mit Wäschepflege, Reinigung und Nähen und haben Unterricht in Fächern wie Ernährungslehre, Haushalts- und Finanzmanagement, Berufs- und Arbeitspädagogik oder Hausgartenbau. Dafür stehen drei Theorie- und drei Praxislehrkräfte zur Verfügung.

Zum wöchentlichen Schultag kommt einmal im Monat ein zusätzlicher Blocktag sowie innerhalb der eineinhalb Jahre noch einmal zwei komplette Schulwochen. In der Teilzeitschule lernen die Studierenden, wie sie ihr Familien- und Haushaltsmanagement optimieren.

Denn das bisschen Haushalt, wie ein bekannter Schlager titelt, nimmt doch sehr viel Raum im täglichen Leben ein. Männer haben wir leider so gut wie nie hier“, bedauert Hildegard Engelhart, die seit Jahren an der Teilzeitschule unterrichtet.

Die Friedberger Teilzeitschule für Haushaltstechnik: "erstaunliche Vielfalt"

Über 60 Jahre besteht die kostenfreie staatliche Schule schon, Ende der 90er Jahre wurde sie als Teilzeitschule umgebaut. Die Studierenden sind größtenteils Frauen mit Erstberuf, die ergänzend etwas dazulernen oder sich langfristig auch beruflich verändern möchten.

Auch Frauen, die sich nach der Familienphase ein Standbein aufbauen wollen, nehmen am einsemestrigen Studiengang teil. Auch für Frauen, die bereits ohne Qualifikation in der Hauswirtschaft arbeiten, ist das einsemestrige Angebot attraktiv, denn im Anschluss kann die Abschlussprüfung in der Hauswirtschaft abgelegt werden.

„Diese Bandbreite und Vielfalt rund um die Haushaltsführung hat mich erstaunt“, sagt Julia Betz aus Hügelshart. Die 29-Jährige arbeitet als Steuerberaterin und Bilanzbuchhalterin und nimmt jede Woche einen Urlaubstag, um sich in der Hauswirtschaft fit zu machen. „Das ist ein guter Tapetenwechsel zum Beruf, und das mache ich einfach so für mich.“

„Bauer sucht Frau“: Stephan Finkenzeller und Steffi auf dem Bauernhof in Sielenbach-Raderstetten. Bild: Philipp Schulte

In der Gruppe der Frauen zwischen 20 und 50 Jahren hat jede Teilnehmerin einen anderen Hintergrund. Steffi Finkenzeller aus Sielenbach-Raderstetten etwa ist Friseurmeisterin und hat im vergangenen Sommer auf einen Hof eingeheiratet. Ihre Liebesgeschichte stieß auf große Aufmerksamkeit, denn die 38-Jährige fand im Rahmen der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ ihren Mann fürs Leben.

Die Friedberger Teilzeitschule für Haushaltstechnik: Nachhaltigkeit gewinnt

Nun lebt die Münsterländerin auf dem Land und lernt an der Teilzeitschule auch einiges über bayerische Bräuche sowie Landwirtschaft und Tierhaltung. „Das ist so viel komprimiertes Wissen, was wir hier lernen, keine von uns hätte das gedacht“, gibt sie zu. Der Beruf der Hausfrau werde unterschätzt, weiß sie jetzt.

„Bei der Vermittlung der praktischen Fertigkeiten und dem breiten Fachwissen in den Bereichen Hauswirtschat, Familien- und Haushaltsmanagement legen wir auch sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität, aber auch auf ergonomisches sowie kräfte- und zeitsparendes Arbeiten“, erklärt Schulleiterin Ines Mayer.

75 Bilder Steffi und Stephan: So schön war ihre kirchliche Trauung Bild: Alice Lauria

„Nach dem Fachunterricht habe ich erst mal unsere gesamte Küche umgemodelt“, erzählt Steffi Finkenzeller und lacht.Statt Leberkästorte, wie die Presse zu ihrer Medienhochzeit titelte, wird es nach dem Praxistag Vorratshaltung auf ihrem Hof in Raderstetten künftig vielleicht auch Spezialitäten wie Portweinbirnen, aufgesetzten Johannesbeerlikör, heiß eingelegte Pfirsiche mit Kaffeebohnen oder Gurken mit Kandis geben.

