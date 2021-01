vor 35 Min.

Stehlen große Supermärkte kleinen Läden im Lockdown die Kunden?

Plus Geschäftsleute in Aichach-Friedberg sind sauer: Sie müssen schließen, aber Supermärkte und Drogerien dürfen alles verkaufen. Immer mehr Existenzen seien bedroht.

Von Nikolai Röhrich

Für viele ist es schwer nachzuvollziehen, warum während des Lockdowns im Supermarkt eine bestimmte Ware verkauft werden darf, aber im Fachgeschäft nicht. Das weiß Manuel Weindl, Innenstadtkoordinator des Friedberger Händlerverbunds Aktiv-Ring.. "Unter den Facheinzelhändlern gibt es sehr viel Unverständnis und eine große Missstimmung über die momentanen Regelungen."

Sperren Supermärkte in Friedberg im Lockdown Sortimente ab?

Weindl hat den Eindruck, dass Menschen, die ihre Freizeit sonst für ausgedehnte Einkaufsbummel nutzen, nun auf Supermärkte und Drogerien ausweichen, die Kleidung, Spielwaren und Elektronik in ihrem Sortiment führen. "Durch den Verkauf von solchen Waren wird ein Shopping-Anreiz erzeugt, der virologisch nicht zu vertreten ist und obendrein zulasten des Facheinzelhandels geht", meint Weindl, der auch Vertreter des Bayerischen Einzelhandelsverbandes für Friedberg ist.

In Bayern gilt für Großbetriebe eine Vorschrift, die die Absperrung von bestimmten Sortimenten vorsieht, sofern diese räumlich machbar ist. "Ich persönlich habe absolut nicht den Eindruck, dass diese Regelungen in Friedberg umgesetzt werden", so Weindl. Auch habe der Einzelhandelsverband bei größeren Supermärkten um fairen Wettbewerb geworben, "aber von einem offenen Ohr für solche Anfragen ist bisher noch nichts zu erkennen."

Nachdem die Verkaufsfläche der Friedberger Buchhandlung "Lesenswert!" – mit Ausnahme einer Abholstation an der Hintertür – für Kunden geschlossen bleibt, liefern Mitarbeiterinnen wie Saskia Kaiser-Bichler Päckchen mit dem Rad aus. Bild: Alexandra Behr

Während in Supermärkten, Drogerien und Schreibwarengeschäften weiterhin Bücher verkauft werden, bleibt die Buchhandlung "Lesenswert!" in der Friedberger Innenstadt auf das Online-, Abhol- und Liefergeschäft beschränkt. "Durch unsere Kunden werden wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Sie verstehen nicht, weshalb der eine Laden geöffnet haben darf und der andere nicht", berichtet Alexandra Behr, Mitinhaberin des Geschäfts.

Buchhandlung Lesenswert in Friedberg versucht es mit Gelassenheit

Behr versucht den Regelungen mit stoischer Ruhe entgegenzutreten: "Man kann sich zwar aufregen, aber das hilft ja auch nichts", meint sie. Es gehen zwar momentan Kundschaft und Umsatz verloren, aber man versuche, sich auf die Vertriebswege zu konzentrieren, die zur Verfügung stehen. "Wir sind einfach froh, dass wir jetzt über eine Abholstation an der Hintertür verkaufen können und unsere Kunden uns weiter treu zur Seite stehen", so Behr.

Geöffnet hat in Friedberg dagegen Schreibwaren Gerblinger, wo es auch Bücher, Accessoires und Geschenkartikel gibt. Andreas Gerblinger verweist auf die bayernweit geltenden Vorschriften: "Wir halten uns strickt an die Anordnungen der Staatsregierung, in deren Positivliste beschrieben ist, welche Ladengeschäfte öffnen dürfen." Für kleinere Läden gilt die Regelung, dass, solange der Schwerpunkt des Sortiments im erlaubten Bereich liegt, alle Waren verkauft werden dürfen. Und das ist bei Gerblinger unter anderem durch die Schreibwaren abgedeckt.

Barbara Hintermair aus Ried: "Bei uns ist man ein Mensch"

Barbara Hintermair, die in Ried ihr gleichnamiges Modegeschäft betreibt, ist sich der Vorteile eines Fachgeschäfts gegenüber eines Supermarkts bewusst, sieht in den aktuellen Regelungen aber dennoch eine wirtschaftliche Bedrohung. "Im Supermarkt ist man eine Nummer, bei uns ist man ein Mensch. Die Kunden kommen wegen der persönlichen Beratung und der Qualität unserer Waren zu uns. Aber wenn wir zu lange geschlossen haben, wird unsere Kundschaft irgendwann woanders einkaufen", befürchtet Hintermair.

Barbara Hintermair bietet in ihrem Bekleidungshaus neben Tracht und Herrenanzügen auch aktuelle Damenmode. Seit über 30 Jahren schafft sie es, die Kunden für ihren Einkauf nach Ried zu locken. Bild: Gönül Frey

"Ich finde es schon ungerecht, wie die Dinge momentan gehandhabt werden", sagt sie weiter. Auch Roland Gastl, der in der Friedberger Innenstadt das Elektronikgeschäft Euronics Löw betreibt, kritisiert die momentane Lage und verweist auf den begrenzten Handlungsspielraum kleiner Fachgeschäfte: "Gerecht ist das alles keineswegs, aber wir werden das nicht ändern können."

Die Vorgaben zur Absperrung bestimmter Sortimente in Großbetrieben, deren Umsetzung den lokalen Ordnungsämtern obliegt, könnten bald ohnehin Geschichte sein. Die Supermarkt-Kette Feneberg erwirkte vor dem Augsburger Verwaltungsgericht eine Aufhebung der Regelungen, jetzt wurde auch die Verfügung der Stadt Memmingen gekippt. Solche Beschlüsse würden zwar nur für einzelne Läden gelten, könnten aber Signalwirkung haben, so ein Sprecher des Augsburger Verwaltungsgerichts.

