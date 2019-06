vor 20 Min.

Steindorf: Führerschein wegen Alkohol am Steuer weg

Die Polizei stoppte am Freitag einen betrunkenen Fahrer in der Steindorfer Hauptstraße.

Ein Audi-Fahrer hat jetzt teuer dafür bezahlt, dass er betrunken durch Steindorf fuhr. Die Polizei entzog ihm den Führerschein.

Kürzlich stieß die Polizei in Steindorf in der Hauptstraße auf einen betrunkenen Audi-Fahrer. Nach einer Verkehrskontrolle am Freitagabend, bei der dieser stark alkoholisiert am Steuer saß, musste der Mann seinen Führerschein vorerst abgeben. Zudem erfolgte eine Blutentnahme. Den Audi-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (tril)

