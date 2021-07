Großbrand in Hausen: Heu- und Strohlager völlig vernichtet

Plus Kaum zur Ruhe kommen die Feuerwehren im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Nach dem anstrengenden Einsatz in Mering löschen sie einen brennenden Heu- und Strohstadel.

Maximilian Jahn steht fassungslos vor den riesigen Aschebergen. Die gesamte Heuernte dieses Jahres ist vernichtet. Das Stroh, das zur Einstreu für den Ziegenstall verwendet wird, ebenfalls. Auch die Vorräte an Kraftfutter für seine etwa 200 Ziegen sind komplett verbrannt. Emanuel Hermann, der auf demselben Gelände ebenfalls einen Ziegenstall bewirtschaftet, geht es nicht anders. Die beiden Landwirte nutzen gemeinsam das Heu-, Stroh- und Kraftfutterlager. "Schwierig wird es vor allem sein, genügend Heu und Stroh in Bioqualität wiederzubekommen'", sind sich beide einig. Ihre Betriebe werden ausschließlich als Bio-Ziegenmilchviehhöfe bewirtschaftet.