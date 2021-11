Steindorf, Hausen

vor 31 Min.

Ottos Beatclub aus Hausen macht ehrlichen Rock

Plus Fünf Musiker aus Hausen lassen das Woodstock-Feeling noch einmal aufleben. Für ein Bandmitglied ist die Musik sogar mehr als nur Freizeitspaß.

Von Christine Hornischer

"Wenn ich einmal nicht mehr Gitarre spielen kann, beantrage ich einen Jungunternehmer-Kredit", lacht Otto Schweiger (Gesang, Rhythmus), der mit seinen 71 Jahren noch mal den Bandleader gibt. Die Band aus dem kleinen Dorf Hausen bei Steindorf nennt sich liebevoll Ottos Beatclub, in Anlehnung an die legendäre Fernsehsendung mit Uschi Nerke in den 60ern. Die Bandkollegen Josef Bürgle (69, Gitarre), Albert Reimer (75, Schlagzeug), Chris Schellmann (49, Bass) und Susanne Seiler (55, Gesang, Rhythmus) teilen die Leidenschaft für alten, ehrlichen Sound.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen