Nach Brand: Landwirt will Lagerhalle in Hausen wieder aufbauen

Plus Ein Brand hatte den Heu- und Strohstadel in dem Steindorfer Ortsteil komplett zerstört. Nun gibt der Gemeinderat grünes Licht für den Wiederaufbau.

Im Juli hatte ein Brand den Heu- und Strohstadel in dem Ortsteil Hausen komplett zerstört. Nun möchte der Landwirt die Lagerhalle wieder aufbauen. Der Steindorfer Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung dafür grünes Licht gegeben.