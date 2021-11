Steindorfer Kreativwerkstatt bietet kleinen Weihnachtsmarkt

Die großen Weihnachtsmärkte sind fast alle abgesagt. Doch die Steindorfer Kreativwerkstatt lädt zu einem Adventsbesuch ein.

Renate Bergmair plant in ihrer Kreativwerkstatt in Steindorf und auf dem Hof davor einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Und sie ist guter Dinge, dass dieser ab dem kommenden Wochenende auch tatsächlich stattfindet. An vier Samstagen will Renate Berg­mair von 9 bis 17 Uhr ihre Gäste und Kunden begrüßen.

Neben den üblichen Corona-Regeln wird sie besonders auf Abstände ach­ten und größere Ansammlungen von Leuten in ihrer Werkstatt ver­meiden. Auf dem Hof ist genü­gend Platz. Auf diesem Weih­nachts­markt ist alles im Angebot, was das Herz an adventlichen oder weihnachtlichen Dekoartikeln begehrt.

Adventskränze kaufen oder im Kurs Tipps zum Selbermachen erhalten

Bald ist erster Advent; wer also noch keinen Ad­ventskranz hat, ist hier richtig. Die Kränze, die es hier gibt, sind alle aus Naturmaterialien hergestellt. Und sie sind fertiggeflochten und de­ko­riert. Es gibt auch Türkränze, Christbaumschmuck, Töpfer­sa­chen, Pflanzgefäße und vieles mehr. Diese schönen Dinge sind fertig zu kaufen, oder auch selbst herzustellen. Renate Bergmair bietet die entsprechenden Kurse an, für alle, die noch Anleitung brauchen. Anmeldungen nimmt sie jederzeit an. Was wäre aber ein Weihnachtsmarkt ohne Glüh­wein? Den gibt es natürlich auch, und dazu noch Gewürzkuchen.

Der Weihnachtsmarkt findet an den Samstagen, 20. und 27. No­vem­ber und 4. und 11. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.