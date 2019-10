vor 60 Min.

Steindorf soll schon bald einen Bürgerbus bekommen

Steindorf will eine regelmäßige Verbindung nach Mering einrichten. Nun soll ein Kleinbus angeschafft werden.

Von Brigitte Glas

Die Gemeinde Steindorf will einen Bürgerbus nach Mering einrichten. Dafür soll jetzt ein gebrauchter Neunsitzer angeschafft werden. Der Gemeinderat bewilligte dafür in seiner jüngsten Sitzung 25.000 Euro.

Gemeinde Steindorf sucht noch nach weiteren Fahrern für Bürgerbus

Das Problem mit dem Nahverkehr besteht seit Jahren. Die Buslinie 106 des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) fährt für die Bedürfnisse der Bewohner zu selten und am Vormittag überhaupt nicht. Auch wird Eresried mit seinen weniger als 200 Einwohnern nicht angefahren. Der Bedarf für einen Bürgerbus ist nachgewiesen. In einer Umfrage der Gemeinde hatten 50 Haushalte Bedarf angemeldet. An Fahrzielen wurde vor allem Mering Süd und der Marktplatz genannt, aber auch der Bahnhof und Mering Nord. Ein- bis zweimal pro Woche wollen die meisten Leute fahren, wobei der Dienstag und der Donnerstag die am meisten nachgefragten Tage sind. Nach Mering zwischen acht und zehn Uhr und zurück zwischen elf und 13 Uhr wären die „Stoßzeiten“. Jetzt soll der Bürgerbus nach einem noch zu erstellenden Fahrplan fahren. Vier ehrenamtliche Fahrer haben sich bereits gemeldet, laut Bürgermeister Paul Wecker dürften es schon noch ein paar mehr werden.

Die Räte entschieden sich für einen gebrauchten, etwa fünf Jahre alten Kleinbus. Ein solches Fahrzeug ist nicht nur wesentlich preiswerter, sondern auch sofort verfügbar. Die drei Bürgermeister sehen sich nun nach einem entsprechenden Bus um.

Themen folgen