Sterben die Vereine in Aichach-Friedberg bald aus?

Immer mehr Vereine in Aichach-Friedberg kämpfen ums Überleben. Wird es sie bald nicht mehr geben?

Unsere Zeitung berichtet immer öfter über verzweifelte Versuche von Vereinen, Ämter zu besetzen und Mitglieder zu finden. Gleichzeitig meldet die Erhebung über ehrenamtlichen Einsatz, dass sich immer mehr Menschen engagieren – über 40 Prozent der Deutschen über 14 Jahre mittlerweile. Ja, wo sind sie denn?

Offensichtlich nicht mehr in den Gartenbau- und Gesangsvereinen, dafür in Flüchtlingshilfe oder Leseprojekten für Kinder. Denn Engagement wandelt sich. Vorbei die Zeit, als Großvater, Vater und Sohn im selben Verein waren, und das von acht bis 80. Sterben Vereine also bald aus?

Hoffentlich nicht. Denn ohne sie wäre das Wittelsbacher Land weniger lebenswert. Sie veranstalten Feste, stiften Gemeinschaft, retten im Ernstfall Leben. Doch Überalterung, wachsende Mobilität, sinkende Bindungsbereitschaft und veränderte Familienstrukturen machen es ihnen schwer. Vereinsvorstände können nicht mehr alles alleine schultern. Gleichzeitig tun sich viele, die etwas für die Gemeinschaft leisten wollen, leichter, wenn der Einsatz zeitlich einschätzbar ist. Daraus können projektbezogene Teams entstehen. Es braucht solche kreativen Ideen, um Mitglieder zu werben.

Manchmal müssen die Älteren in Vereinen zurückstecken

Auch müssen erfahrene Entscheidungsträger früher etwas von ihrer Verantwortung abgeben, damit Junge einen Ansporn haben – das zeigt das Konzept der erfolgreichen Vereine in Rinnenthal. Und manchmal braucht es professionelle Unterstützung, wie sie das Friedberger Bürgernetz oder die Rieder Kümmerin bieten.

Schließlich entstehen durch neue Themen neue Initiativen – siehe das Bündnis für Nachhaltigkeit, das in Mering sehr stark ist. Solche Beispiele zeigen die Herausforderungen und Chancen, vor denen die Vereine stehen. Sie werden vielleicht Federn lassen, aber sie werden sie schultern.

