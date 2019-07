vor 4 Min.

Stichflamme beim Gasflaschenwechsel in Dasing

Als ein 52-Jähriger in Dasing am Samstagabend an seinem Gasgrill die Gasflasche wechseln wollt, schlug ihm aus ungeklärter Ursache eine Stichflamme entgegen. Diese verbrannte leicht das Gesicht und die Unterarme des GMannes und setzte die angrenzenden Büsche in Brand. Geistesgegenwärtig begannen Zeugen und Nachbarn bei der vorherrschenden Trockenheit sofort mit Löschmaßnahmen und konnten die Flammen ablöschen. Die alarmierte Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten verrichten. Der leichtverletzte Geschädigte kam zur Versorgung der Brandwunden ins Krankenhaus nach Friedberg.

Themen Folgen