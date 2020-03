vor 38 Min.

Stichwahl: Storch will Merchings Charakter erhalten

Markus Storch will Bürgermeister in Merching werden.

Plus Der 49-jährige Markus Storch tritt für die Freien Wähler bei der Bürgermeister-Stichwahl in Merching an. Er ist fest im Vereinsleben verankert.

Von Philipp Schröders

Markus Storch ist bisher noch nicht in der Kommunalpolitik tätig gewesen. Dennoch bekam er bei der Bürgermeisterwahl in Merching als Kandidat der Freien Wähler auf Anhieb 41,9 Prozent der Stimmen und zog damit in die Stichwahl am Sonntag ein.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Auch wenn der 49-Jährige bisher in der Kommunalpolitik nicht in Erscheinung getreten ist, ist seine Biografie eng mit der Gemeinde verknüpft. Viele Merchinger kennen ihn noch aus seiner Zeit als Konditor und Bäcker in der gleichnamigen Bäckerei, in der er von klein auf mitarbeitete. Außerdem ist Storch als Gesicht und Mitbegründer des Merchinger Musikvereins bekannt. Des Weiteren engagiert er sich schon seit 20 Jahren als Vorsitzender der Feuerwehr. Storch will die Entwicklung Merchings vorantreiben Neben seiner Liebe zur Musik, Storch spielt selbst Tenorhorn oder Bariton, ist sein Engagement bei der Feuerwehr für ihn eine „Herzensangelegenheit“. Eigentlich wollte er der Tradition der Familie folgend Bäcker bleiben, doch gesundheitliche Probleme, insbesondere eine Mehlstauballergie, zwangen ihn aufzuhören. Mit über 40 musste er noch einmal neu beginnen und startete durch: Technikerschule, Bachelorstudium. Seit 2016 ist er als Lebensmittelverarbeitungstechniker Produktionsleiter bei Durach. Drei Fragen an Markus Storch 1 / 3 Zurück Vorwärts Was machen Sie als Allererstes, wenn Sie zum Bürgermeister gewählt wurden? Dank sagen: Den Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen und allen Helferinnen und Helfern und meiner Familie für die geleistete Arbeit und die Unterstützung während des Wahlkampfes, besonders in dieser aktuell schwierigen Zeit.

Wie oft schauen Sie am Tag auf Ihr Smartphone? Ca. fünf- bis zehnmal, da ich aus datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen kein WhatsApp oder ähnliche Dienste nutze, welche in meinen Augen – bei vielen Vorteilen – immense Zeitdiebe sind. Mein E-Mail-Postfach kontrolliere ich regelmäßig.

Wie wollen Sie in Zeiten von Corona Solidarität zeigen? Indem ich mich regelmäßig informiere und strikt an die neuesten Regeln halte, um damit vor allem alte und schwache Menschen zu schützen und möglichst der Verbreitung entgegenzuwirken. Außerdem würde ich vonseiten der Gemeindeverwaltung aktiv sich bildende Nachbarschaftshilfe unterstützen. Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, ist es ihm wichtig, die positive Entwicklung der Gemeinde Merching der vergangenen Jahre zu erhalten und fortzuführen, besonders unter Berücksichtigung der dörflich beziehungsweise ländlich geprägten Sozial- und Baustrukturen. Senioren brauchen altersgerechte Wohngelegenheiten in Merching Storch möchte für die Wünsche und Sorgen der Jugendlichen erreichbar sein und die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen. Die Senioren im Ort brauchen in seinen Augen vor allem Teilhabe, in Form altersgerechter Wohngelegenheiten und durch Bereitstellen von Hilfs- und Mobilitätsangeboten. Die schwierigste Aufgabe als Bürgermeister: „Sowohl den kommunalpolitischen Herausforderungen als auch den Erwartungen an meine Person gerecht zu werden“, sagt Storch. Lesen Sie auch das Porträt des anderen Kandidaten Helmut Luichtl: Stichwahl in Merching: Luichtl bringt viel Erfahrung mit Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen