17:45 Uhr

Stichwahl in Mering: Stefan Hummel geht für die SPD ins Rennen

Stefan Hummel von der SPD tritt bei der Stichwahl in Mering an.

Plus Als Verwaltungschef in Pöttmes weiß der 35-Jährige, wie eine Kommune funktioniert. Er will ein attraktives Zentrum für Mering.

Von Von Gönül Frey

Stefan Hummel hat es bei seiner ersten Kandidatur in Mering gleich als Kandidat der SPD in die Stichwahl geschafft. Der 35-Jährige war bisher in der örtlichen Kommunalpolitik noch nicht aktiv, bringt aber als Verwaltungschef in Pöttmes wichtige Kenntnisse mit.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Hummel ist im fränkischen Bamberg aufgewachsen und hat einige Jahre in München gelebt und gearbeitet. Dann heiratete er einen Meringer, Florian Hummel, und lebt mit ihm seit 2014 in der Marktgemeinde. Beruflich hat er einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt und Wirtschaftsassistent vorzuweisen. Er arbeitete in der Münchner Stadtverwaltung, bevor er als geschäftsleitender Beamter ins Pöttmeser Rathaus wechselte. Hummel ist in der Tanzsportabteilung des SV Mering aktiv Als Hobbys nennt Hummel als Erstes den Tanzsport – er ist in der Tanzsportabteilung des MSV aktiv. Außerdem begeistert er sich fürs Segelfliegen und für Reisen mit dem Wohnmobil. Sein damaliger Chef, Münchens Oberbürgermeister Christian Ude, war für Hummel der Grund, in die SPD einzutreten. Mit dem Umzug nach Mering wechselte er in den hiesigen Ortsverein, bei dem er auch im Vorstand ist. Drei Fragen an Stefan Hummel 1 / 3 Zurück Vorwärts Was machen Sie als Allererstes, wenn Sie zum Bürgermeister gewählt wurden? Stefan Hummel: „Ich juble, freue mich und bin dankbar für das Vertrauen der Meringerinnen und Meringer.“

Wie oft schauen Sie am Tag auf Ihr Smartphone? Hummel: „Viel zu oft. Die Kombination aus Bürgermeister-Stichwahl, Arbeit und Corona erfordert derzeit öfters Blicke auf mein Smartphone als sonst.“

Wie wollen Sie in Zeiten von Corona Solidarität zeigen? Hummel: „Als Bürgermeisterkandidat bin ich Vorbild und halte mich an die behördlichen Vorgaben, sage Versammlungen und Termine ab und vermeide soziale Kontakte. Mit meiner Verwaltungserfahrung helfe ich in den letzten Tagen Meringer Unternehmern, wenn es darum geht, Soforthilfe in Anspruch zu nehmen oder Zahlungsaufschübe zu beantragen, denn unser örtliches Gewerbe leidet bereits jetzt unter der Situation. Dass wir in der Familie zusammenhalten und ich meine Schwiegereltern durch Fahrdienste oder bei Erledigungen unterstütze, ist eigentlich selbstverständlich.“ Als Meringer Bürgermeister hätte Hummel schon einige Ziele: ein attraktives und verkehrsberuhigtes Ortszentrum, ausreichende und gute Kinderbetreuungseinrichtungen, barrierefreie und seniorengerechte Infrastruktur sowie bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum. Wichtig sind ihm auch zukunftssichere digitale Netze, zumal er die Angebote einer digitalen Verwaltung ausweiten möchte. Der 35-Jährige sieht es als Aufgabe, das örtliche Gewerbe zu stärken, ebenso wie Vereine und das Ehrenamt. SPD-Kandidat will eine Bürgerwerkstatt einrichten Wenn er die Wahl gewinnt, will er eine Bürgerwerkstatt einrichten und auf eine verbindliche Bürgerbeteiligung achten. Zum Ziel gesetzt hat er sich auch eine solide und verlässliche Finanzpolitik. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse und auch für eventuelle künftige Situationen schlägt der SPD-Kandidat die Einrichtung einer gemeindlichen Koordinationsstelle vor. Diese soll Bürger und Geschäftsleute zu Hilfsangeboten informieren, verschiedene Hilfsangebote vor Ort koordinieren und die Ehrenamtlichen unterstützen sowie Kontakt zu übergeordneten Behörden halten. Lesen Sie auch: Florian Mayer geht für die CSU in die Stichwahl in Mering Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen