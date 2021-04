Störche in Gefahr: Lechwerke sichern Strommast in Alt-Kissing

Zwei Störche versuchen, in Kissing ein Nest auf einem Strommast zu bauen. Weil das gefährlich ist, helfen die Lechwerke.

Ein Storchenpaar versucht gerade, auf einem Strommast in der Bachernstraße in Alt-Kissing ein Nest zu bauen. Die Lechwerke unterstützen die Vögel. Der Verantwortliche des LEW-Verteilnetzes in Friedberg-Stätzling, Oliver Wieser, hat die blanken Drähte der Mittelspannung durch Gummischläuche und Gummikappen isolieren lassen.

Sieben Storchenpaare brüten in Aichach-Friedberg

Ähnlich wurde bereits in Dasing und Bachern verfahren, um die Tiere zu schützen. Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz lobt: "Das ist Artenschutz in Perfektion." Jetzt sind die Störche am Zug, die mit der Familiengründung ein wenig spät dran sind. Die anderen sechs Paare im Landkreis Aichach-Friedberg brüten bereits.

Mayer vermutet, dass die "neuen" Kissinger Störche eine weitere Anreise hatten als ihre Artgenossen oder noch jung und unerfahren sind. Die Kissinger Bürger freuen sich jedenfalls über die Störche, berichtet er. "Vielleicht wissen wir in fünf oder sechs Wochen mehr…Wir halten die Daumen", so Mayer.

Lesen Sie dazu auch: