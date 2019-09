16:21 Uhr

Stößlein will den Meringer Kleinkrieg beenden

Großes Interesse herrschte an der ersten an der ersten Wahlveranstaltung des unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Mathias Stößlein in Mering. Was sind seine Ziele?

Von Heike John

Brechend voll war es im Saal beim Schlosserwirt bei der ersten Infoveranstaltung von Mathias Stößlein, der als unabhängiger Kandidat für das Amt des Meringer Bürgermeisters kandidiert. Auch Vertreter unterschiedlicher Parteien zeigten sich neugierig, wie sich der 40-Jährige präsentiert. Im Juli hatte sich Stößlein erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und seine Absicht erklärt, für das Amt des Rathauschefs ins Rennen zu gehen. Damals hatte er fünf Bewerber, die mit ihm zusammen auf der Liste einer unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) für den Marktgemeinderat antreten wollen. Inzwischen sind es zwölf.

"Wir sind ein politischer Verein, der Mering repräsentieren will"

„Wir sind keine Partei, vielmehr ein politischer Verein, der Mering repräsentieren will. Wir wollen frei sein von Parteipolitik und Dogmen, die von oben kommen“, erklärte Stößlein. Erst wenige Tage vor der Veranstaltung habe man den Verein gegründet und ins Register eintragen lassen. „Wir sind Spätstarter und Seiteneinsteiger.“

In einer Präsentation informierte der Volkswirt sein Publikum, was ihn motiviert, zur Wahl anzutreten. Als Unternehmensberater arbeite er selbstständig, „um mich mit voller Kraft Mering zu widmen“. Die relevanten Themen ging er aus der Sicht des Ökonomen an.

Als Ausgangspunkt seiner Präsentation legte er Zahlen des Statistischen Landesamtes vor und setzte Mering in Bezug zu Gemeinden wie Bobingen, Kissing, Schrobenhausen und Schwabmünchen. Ins Auge fielen dabei die deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen der Marktgemeinde.

Unter dem Stichwort „Meringer Modell“ stelle er sich nicht nur für den Bereich Wohnen, sondern auch für die Gewerbegebiete „einen gewünschten und gesunden Mix“ samt Einheimischenanteil vor, erklärte Stößlein. Doch egal ob Gewerbeansiedlung, Baugebiete, fehlende Betreuungsplätze oder Fragen der Innerortbelebung, wichtig seien ihm eine vorausschauende Planung und das Schaffen einer Basis, auf der Lösungen und Kompromisse gefunden werden können, die die vielfältigen Interessen berücksichtigen.

„In der Vergangenheit hieß es oft nur ‚will man das oder nicht?‘ Aber es gibt viele Varianten derselben Grundidee, und hat man mehr Vorschläge zur Auswahl, dann wird das Ergebnis bei jeder Abstimmung sicher besser.“ Als Unternehmensberater habe er sich zum Experten entwickelt, unterschiedliche Positionen zusammenbringen. „Wenn ich Ihnen jetzt schon eines versprechen kann, dann dies: Ich will nicht der Kaiser von Mering werden.“

Stößlein will auch die Neubürger in Mering erreichen

Ein Bürgermeister habe seinem Verständnis nach die Aufgabe, Prozesse zu moderieren, um einen möglichst breiten Lösungsspielraum zu kreieren. Als besondere Herausforderung sieht es Stößlein, die Pendler – und darunter vor allem die Neubürger – zu erreichen. „Gerade weil sie von außen kommen, bringen sie mit ihren Erfahrungen einen enormen Mehrwert für Mering“, zeigt er sich überzeugt. Letztendlich wolle er durch die breite Beteiligung ein Wirgefühl schaffen. „Jeder, der in Mering wohnt, soll stolz darauf sein!“, formuliert er sein Ziel. In den Blick nimmt er dabei auch die 2021 bevorstehende 1000-Jahr-Feier der Marktgemeinde.

Vorherrschendes Thema der Publikumsfragen waren die Baugebiete und der Wohnungsmarkt in Mering. Aus dem Publikum heraus wurde der Bürgermeisterkandidat aber auch nach seiner Meinung zur Osttangente gefragte. Stößlein bezeichnete sie als „Killerfrage“. Er räumte ein, dass er als Newcomer noch zu wenig wisse, um sich zu äußern. Bis zur Listenaufstellung werde er sich aber eindeutig positionieren. „Ich bin optimistisch, dass wir ab Mai ein paar Sitze im Gemeinderat haben werden“, betonte Stößlein und warb um die 180 notwendigen Unterstützungsunterschriften.

Diese müssen in der Zeit vom 17. Dezember bis zum 3. Februar im Rathaus eingegangen sein, damit die UWG im Frühjahr bei der Kommunalwahl antreten darf. Über kommende Veranstaltungen will Mathias Stößlein noch mehr Mitstreiter finden. Die nächste hat er als Bürgerforum mit dem Vortrag eines Verkehrsexperten zur „ISEK plus Diskussion“ für den 11. Oktober angekündigt.

Das Team der UWG Mering

Jessica Bader, 41, Industriekauffrau



Christian Bernhard, 46, Tiefbautechniker



Michael Guggumos, 25, Veranstaltungskaufmann



Ralf Hermle, 47, Modelltischler und Kriminalhauptkommissar



Paul Kuhnert, 47, Beamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst



Michael Ranz, 44, Konstrukteur Städtebau



Peter Ludwig, 43, Landwirtschaftsmeister



Matthias Ritter, 43, Diplom-Verwaltungswirt



Thomas Rundt, 48, Diplom-Betriebswirt (BA)



Ursula Schütz-Harzen, 63, Sekretärin



Thomas Schiele, 43, Dipl-Ing. Maschinenbau



