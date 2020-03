18.03.2020

Straßensanierung: Zufahrt nach Schmiechen wird gesperrt

Der erste Teil der Ortsdurchfahrt in Schmiechen ist bereits erneuert worden. Ab Montag wird nun der zweite in Angriff genommen, was aber für die Anwohner und Geschäftsleute weniger Einschränkungen bedeutet.

Plus In der Gemeinde beginnen am Montag die Arbeiten am zweiten Abschnitt der Ortsdurchfahrt. Die Geschäfte und Firmen sind weiterhin erreichbar.

Von Philipp Schröders

Autofahrer müssen sich in Schmiechen zum Teil wieder auf Umwege einstellen. Ab Montag, 23. März, werden die Bauarbeiten am zweiten Abschnitt zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt beziehungsweise der Kreisstraße AIC17 aufgenommen.

Laut Landratsamt erfolgt die Erneuerung verschiedener Versorgungsleitungen und der öffentlichen Verkehrsflächen. Dafür wird die Ortsdurchfahrt zwischen dem westlichen Ortsrand von Schmiechen und der Kreuzung Kapplweg voll gesperrt. Die Straße wird auf einer Länge von etwa 330 Metern saniert. Der überörtliche Verkehr wird von Unterbergen kommend über Prittriching und Egling umgeleitet. Der Ortskern mit den Geschäften und Unternehmen, bleibt von Merching oder Egling kommend über die Staatsstraße 2052 und die Kreisstraße AIC17 stets erreichbar. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Busverkehr in Schmiechen ist eingeschränkt Der Busverkehr erfolgt eingeschränkt. Der AVV teilt mit, dass die Haltestelle „Schmiechen, Ringstraße“ ab Montag von der Regionalbuslinie 108 nicht angefahren werden kann. Für alle Fahrgäste wird deshalb in der Meringer Straße – Nähe Ecke Bahnwegfeld – eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres abgeschlossen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, übernimmt der Landkreis einen großen Teil der Kosten. Insgesamt investiert er 1,7 Millionen Euro in die Sanierung der beiden Abschnitte. Aber auch die Gemeinde Schmiechen stemmt einen großen Beitrag. Wie Bürgermeister Josef Wecker erklärt, wird nicht nur der Belag der Straße erneuert. Auch die Wasserleitungen werden ausgetauscht. Dafür wendet die Gemeinde in beiden Abschnitten etwa 450.000 Euro auf. Das alte Leitungssystem sei marode. Im ersten Abschnitt, der sich etwa vom Kirchplatz bis zur Bahnhofsiedlung erstreckte, sind die Rohre bereits ausgetauscht. Zudem wird laut Wecker die Beleuchtung in beiden Abschnitten für rund 70.000 Euro erneuert. Hinzu kommen noch der Glasfaserausbau und die Verlegung von Stromkabeln. Geschäftsleute in Schmiechen halten zusammen Bei der Sanierung des ersten Abschnitts hatten sich mehrere Geschäftsleute zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Läden weiterhin erreichbar waren. Durch die Sperrung des zweiten Teils befürchten sie aber keine Einschränkung dieses Ausmaßes. Josef und Marion Kölz bieten beispielsweise in ihrem Geschäft Bäckweck am Kirchplatz Käsespezialitäten und andere regionale Produkte an. Er erklärt: „Dieses Mal haben wir die Baustelle nicht direkt vor der Haustür. Das ist schon mal eine Erleichterung.“ Die Geschäftsleute bedauern zurzeit vor allem, dass sie aufgrund der Corona-Epidemie die in der Schmiechachhalle geplante Gewerbeschau verschieben mussten. Kölz betont aber, dass es sich nicht um eine Absage handelt. Die Veranstaltung soll im Herbst nachgeholt werden. Überhaupt sei der Zusammenschluss zwischen den Geschäftsleuten der Gemeinde weiterhin sehr aktiv. „Da ist Energie drin“, sagt Kölz. Zurzeit gibt es keine Treffen aufgrund der Corona-Epidemie. Aber sobald Versammlungen wieder stattfinden dürfen, sollen Experten dabei Vorträge – zum Beispiel zu Themen wie Datenschutz – halten, erklärt Kölz. Zudem planen die Geschäftsleute, eine Broschüre für Neubürger herauszugeben, in der sich die Schmiechener Firmen vorstellen. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Schmiechen: Geschäftsleute halten zusammen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

