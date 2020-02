vor 2 Min.

Streife stoppt in Kissing Drogenfahrt am helllichten Tag

Die Polizei stoppte in Kissing einen jungen Autofahrer, der Marihuana geraucht hatte.

19-Jähriger hatte Marihuana geraucht. Was ihn jetzt erwartet.

Unter Drogen stand ein 19-jähriger Autofahrer, den die Polizei mittags in Kissing kontrollierte. Er räumte gegenüber den Beamten ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Themen folgen