Streit um Neubau in der Hartwaldstraße: Gibt es jetzt einen Kompromiss?

Plus Ein Kissinger wollte in Mering drei Reihenhäuser bauen und hat damit ein langwieriges Verfahren ausgelöst. Das war nicht seine Absicht - ein Kompromiss ist in Sicht.

Das Bauvorhaben an der Hartwaldstraße hat mittlerweile eine längere Vorgeschichte. Bereits vor einem Jahr wollte ein Kissinger wissen, wie er sein Objekt realisieren kann und hatte eine erste Bauvoranfrage gestellt. Der damals noch amtierende Bauausschuss hatte im März 2020 einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Doch das Landratsamt machte dem Bauherrn einen Strich durch die Rechnung: Die Häuser waren der zuständigen Baugenehmigungsbehörde zu massiv. Daraufhin plante er in Abstimmung mit dem Landratsamt um und reichte das Vorhaben in Mering erneut ein.

Meringer Gemeinderat schwenkt im Dezember um

Im Dezember 2020, nach der Kommunalwahl hatte sich der Bauausschuss neu formiert, entschieden die Ratsmitglieder, dass der Dreispänner - obwohl weniger massiv als in der ersten Planung - sich nicht in die Umgebung einfügt. Der Gemeinderat solle einen Bebauungsplan für das Gebiet aufstellen.

Mit großer Mehrheit beschloss dann der Gemeinderat, tatsächlich diesen Weg einzuschlagen und stimmte für eine Veränderungssperre. Das bedeutet, dass nun keine Projekte realisiert werden können, bis der Bebauungsplan in Kraft tritt und auch das Landratsamt nun erst einmal nichts mehr zu sagen habe.

Baustelle Immobilie: In diese Baulücke an der Hartwaldstraße in Mering sollen zwei Häuser gebaut werden. Foto: Eva Weizenegger

Zwischenzeitlich hat sich der Eigentümer an seinen Anwalt gewandt und auch ein Gespräch mit unserer Redaktion gesucht. Das wiederum ärgerte Bürgermeister Florian Mayer. Er sei stets gesprächsbereit gewesen.

Eine Lösung ist in Mering in greifbarer Nähe

Mittlerweile hat ein Gespräch stattgefunden und ein Kompromiss ist in Sicht. Der Bauausschuss diskutierte in seiner jüngsten Sitzung über eine neue Variante. So sollen statt der drei Reihenhäuser ein Doppelhaus in der Hartwaldstraße realisiert werden. Das Grundstück wird geteilt. In der westlich gelegenen Hälfte sollen zwei Maisonette-Wohnungen entstehen. Die andere Hälfte wird mit einer Wohneinheit genutzt. Zudem werden die Doppelgaragen mit den Stellplätzen so versetzt, dass diese nicht entlang der gesamten Grundstückslänge an der Hartwaldstraße angeordnet sind. Um die Gesamthöhe zu reduzieren, plant der Bauherr nun ein Flachdach und kann so auch die Dachterrasse realisieren.

Bürgermeister Florian Mayer erläuterte, dass bei der Abstandsflächenregelung man eine Abweichung von der derzeit gültigen Satzung der Marktgemeinde zugestehe. "Er hat den Plan bereits im Dezember 2020 eingereicht und das wäre nicht fair", sagte Mayer.

Georg Resch will kein Verhinderer sein

CSU-Fraktionssprecher Georg Resch schickte seinen Äußerungen vorweg: "Wir sind Gestalter und nicht Verhinderer." Dennoch gab er zu Bedenken: "Brauchen wir überhaupt noch einen Bebauungsplan, wenn wir jetzt schon eine Ausnahme erteilen von einem Plan, den es noch gar nicht fertig gibt."

Zweiter Bürgermeister Stefan Hummel (SPD) sprach sich für die Kompromisslösung aus. "Das ist ein Mittelweg, den wir gehen können." Für Paul Kuhnert (UWG) war der neue Plan zu ungenau: "Das was mir hier vorliegt, kann ich nicht beurteilen." Er sprach sich für eine Vertagung aus.

Armin Neumeir, Leiter der Meringer Bauabteilung, erklärte, dass die Verwaltung mit dem Planungsbüro, das den Bebauungsplanentwurf vorbereitet, Kontakt aufgenommen habe. "So wie es aussieht, ist davon auszugehen, dass die vorliegende Planung dem künftigen Bebauungsplan nicht zuwider läuft." Doppelhäuser mit zwei Wohneinheiten könne man in heutiger Lage nicht mehr vollständig ausschließen.

Mit zwei Gegenstimmen entschied der Bauausschuss, dem Vorhaben in der Hartwaldstraße zuzustimmen.

Lesen Sie dazu auch: