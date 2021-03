vor 35 Min.

Streit um Reihenhäuser: Mering erlässt Veränderungssperre an Hartwaldstraße

Auf dem Grundstück an der Hartwaldstraße 21 in Mering will der Eigentümer drei Reihenhäuser errichten lassen. Der Gemeinderat findet dieses Vorhaben zu massiv.

Plus Das schon besiedelte Gebiet "Nördlich der Hartwaldstraße" in Mering soll nachträglich mit einem Bebauungsplan geregelt werden. Das ärgert vor allem einen Eigentümer.

Von Gönül Frey

Mering ist als Wohnort begehrt und das Bauland entsprechend kostbar. Deswegen möchte der Kissinger Christian Weiß ein Grundstück, das er an der Hartwaldstraße 21 erworben hat, mit drei Reihenhäusern bebauen. Dem Meringer Gemeinderat ist das zu massiv. Er hat bereits im Januar beschlossen, die Nachverdichtung in dem Quartier über einen Bebauungsplan zu regeln. In seiner jüngsten Sitzung stellte er nun mit einer Veränderungssperre sicher, dass bis zur Gültigkeit des Bebauungsplans keine größeren Vorhaben mehr in dem Bereich umgesetzt werden können.

Wie berichtet, gibt es eine längere Vorgeschichte, die nun den Ärger des betroffenen Eigentümers anheizt. Er hatte vor einem Jahr seine erste Bauvoranfrage gestellt. Im März 2020 hatte der Meringer Bauausschuss dieser mit 12:0 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Dem Landratsamt waren jedoch als der zuständigen Baugenehmigungsbehörde die Häuser zu massiv. Weiß plante daraufhin in Abstimmung mit dem Landratsamt mit einer niedrigeren Bauhöhe und einer aufgelockerteren Gestaltung um und reichte sein Vorhaben in Mering erneut ein.

Hartwaldstraße Mering: Reihenhäuser zu massiv für das Gebiet

Im Dezember 2020 beriet darüber erneut der Bauausschuss, der sich jedoch aufgrund der erfolgten Kommunalwahl neu zusammengesetzt hatte. Entgegen der früheren Entscheidung kam der Ausschuss nun zu dem Ergebnis, dass sich der Dreispänner - obwohl weniger massiv als in der ersten Planung - nicht in die Umgebung einfügt. Er empfahl daher dem Gemeinderat, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Mit großer Mehrheit beschloss dann der Gemeinderat, tatsächlich diesen Weg einzuschlagen. In der jüngsten Sitzung ging es noch um den formalen Beschluss für die Veränderungssperre. Im Vorfeld hatte sich Eigentümer Christian Weiß mit einem Anwaltsschreiben an die Kommune gewandt und auch gegenüber unserer Zeitung seine Kritik am Vorgehen der Ortspolitiker geäußert.

Bürgermeister ärgert sich über Kritik des Eigentümers

Das wiederum ärgert Bürgermeister Florian Mayer: "Das hat es bisher so bei keinem Vorhaben gegeben, dass man nicht nur per Anwaltsschreiben sondern auch über die Presse mit uns kommuniziert, statt sich direkt an die Verwaltung zu wenden", kritisierte dieser öffentlich. Er forderte den Betroffenen auf, mit der Meringer Baubehörde Lösungen zu suchen. Man stehe für Gespräche zur Verfügung.

Von Bebauungsplan und Veränderungssperre ließ sich der Gemeinderat hingegen nicht abbringen. "Es ist unsere Aufgabe, unseren Ort zu gestalten", betonte CSU-Fraktionssprecher Georg Resch. Er ging auch auf die Vorgeschichte ein. Demnach seien die Reihenhäuser, anders als das Abstimmungsergebnis vielleicht vermuten lässt, schon bei der ersten Bauvoranfrage stark in der Diskussion gestanden. Weil sich das Gremium jedoch in der damaligen Zusammensetzung nicht dazu habe entscheiden können, einen Bebauungsplan aufzustellen, habe man letztendlich das Einvernehmen erteilt. "Ich bin dafür, dass wir jetzt bei unserer Linie bleiben", schloss Resch. Ob man rechtlich richtig liege, werde dann schon das Landratsamt sagen.

Florian Mayer erklärte dazu, dass das Landratsamt nichts mehr zu sagen habe, wenn die Veränderungssperre greife.

Stefan Hummel (SPD) regte an, dass Bauwerber und Verwaltung aufeinander zugehen sollten, verhärtete Fronten würden niemandem dienen. UWG-Fraktionssprecher Mathias Stößlein, dessen Gruppierung damals noch nicht im Gemeinderat vertreten war, räumte ein, dass es ungünstig sei, dass man hier zwei gegensätzliche Signale ausgesendet habe und drängte ebenfalls darauf, mit dem Eigentümer eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Am Ende beschloss der Gemeinderat die Veränderungssperre mit deutlichen 24:1 Stimmen. Eigentümer Christian Weiß wollte diese Entscheidung unserer Zeitung gegenüber vorerst nicht kommentieren.

