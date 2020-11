vor 17 Min.

Streit um Unfallverursacher in Wulfertshausen

Zwei Unfallbeteiligte, zwei Versionen: Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, die einen Unfall in Friedberg-Wulfertshausen beobachtet haben, sich zu melden.

Wer sagt hier die Wahrheit? Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr setzte ein BMW-Fahrer in der Wulferichstraße in Friedberg-Wulfertshausen zum Überholen einer vor ihm fahrenden Opel-Fahrerin an. Ab diesem Zeitpunkt unterscheiden sich laut Polizei die Angaben der beiden Beteiligten.

Der 40-jährige BMW-Fahrer gab an, dass die 44-jährige Opel-Fahrerin während seines Überholvorganges nach links ausgeschert sei und es deshalb zum Zusammenstoß gekommen sei. Letztere erklärte wiederum, dass der 40-jährige überholt habe, obwohl sie ihrerseits schon einen Überholvorgang eingeleitet hatte.

Unfall in Friedberg-Wulfertshausen: Polizei sucht Zeugen

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, die Autos blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

