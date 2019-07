vor 36 Min.

Streit unter Brüdern eskaliert in Dasing

Mit dem Messer griff ein Mann seinen Bruder in Dasing an. (Symbolfoto)

Dass sich Geschwister nicht immer ganz grün sind, davon konnten sich am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, die Polizeibeamten in Dasing ein Bild machen. Zwei Brüder, beide waren um die 40 Jahre alt, gerieten derart in Streit, dass der jüngere mit einem Messer auf den älteren losging und drohte, ihn umzubringen. Der Bedrohte konnte sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Pkw. Als er gegen 1.30 Uhr wieder nach Hause kam war e friedlich, musste sich jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

