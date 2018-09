15:57 Uhr

Stricken, häkeln und plaudern

Das Bürgernetz Mering bietet neu einen regelmäßigen Stricktreff im Pflegezentrum Eder an.

Bislang wird beim Meringer Bürgernetz schon monatlich gesungen, im zweiwöchentlichen Rhythmus gemalt und jede Woche Karten gespielt. Nun soll es auch noch einen regelmäßigen Stricktreff geben. Die gemütliche Runde zum Stricken und Häkeln kommt erstmals am kommenden Dienstag, 25. September um 14 Uhr im Pflegezentrum Ederer zusammen.

Unter dem Motto „Wir spinnen nicht, wir stricken“ wurde das neue Freizeitangebot bereits im kürzlich aufgelegten Programmheft des Bürgernetzes angekündigt. „Vier Frauen sind wir schon“, freut sich Angelika Luichtl als Organisatorin des Stricktreffs. Die Idee wurde von einer Dame an sie herangetragen, die als gelernte Maschinenstrickerin viel Wolle zuhause hat. „Ich stricke so gerne, aber am liebsten in Gesellschaft. Lässt sich da nicht ein Treffen arrangieren?“, fragte diese. Angelika Luichtl griff die Anfrage gerne auf. „Jetzt auf den Herbst hin kann ich mir gut vorstellen, dass auch noch anderen Damen, und natürlich auch gerne Herren, Lust haben, mit uns zusammenzusitzen und zu stricken oder anderweitig zu handarbeiten“.

Ein passender Treffpunkt wurde im Pflegezentrum Ederer gefunden, wo es im zweiten Stock des Wohnbereichs eine gemütliche Sitzecke gibt. Pflegedienstleiter Erich Bausch freut sich, die Gruppe zu Gast zu haben und vielleicht ist auch der ein oder andere Bewohner ebenfalls mit von der Partie. Inge Meisnitzer freut sich auf jeden Fall schon sehr darauf. „Ich stricke für mein Leben gern. Meine Enkel sagen schon immer, Oma wir haben jetzt genug Pullis und Socken“, erzählt die 81-Jährige und lacht.

Mit der gleichen Begeisterung wie sie an den monatlichen Ausflügen der Bürgernetz-Wandergruppe teilnimmt, strickt sie inzwischen Socken für den Adventsbasar. Am 2. Dezember, dem ersten Advent, findet in Merching wieder ein Weihnachtsmarkt statt, an dem auch das Bürgernetz mit einem Stand vertreten ist. Künftig wird beim Bürgernetz regelmäßig „gstrickt und gratscht“. Angelika Luicht wird dann endlich mal ihre Socken fertig stricken, die sie in Schwarz-Rot-Gold zur Fußballweltmeisterschaft 2014 begann und dann beiseite legte. Dass das mit der Ferse Stricken gar nicht so kompliziert ist, will Inge Meisnitzer ihr dann erklären. „Und eine Tasse Kaffee gibt’s natürlich auch“, verspricht sie.

In welchen Abständen der Stricktreff künftig stattfinden wird, soll nächste Woche in der neu zusammenkommenden Runde besprochen werden. Wer noch Fragen hat, kann sich bei Angelika Luichtl unter der Telefonnummer 08233/789216 melden. „Oder einfach vorbeischauen und mitstricken“, sagt diese.

