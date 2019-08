09:41 Uhr

Strohballen liegt in Mering nachts mitten auf der Straße

Strohballen kennt man auf Feldern, auf Straßen haben sie dagegen nichts zu suchen. In Mering lag einer aber nun mitten auf der Fahrbahn.

Eine Spaziergängerin hat in Mering einen Strohballen mitten auf der Fahrbahn entdeckt. Bis die Polizei kam, warnte sie Autofahrer vor dem Hindernis.

In Mering hat eine Spaziergängerin einen großen Strohballen mitten auf der Fahrbahn vorgefunden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 24 Uhr offenbarte sich ihr der ungewöhnliche Anblick an der Kreuzung Kanalstraße/Paarangerweg.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Friedberger Polizei warnte sie die vorbeifahrenden Fahrer vor dem Verkehrshindernis, das dann von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Mering zur Seite gerollt wurde. Ob der Strohballen absichtlich als Hindernis auf die Straße gelegt wurde oder als schlecht gesicherte Ladung von einem Anhänger gefallen war, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

