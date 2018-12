vor 50 Min.

Stromausfall: Handwerker verlangen 800 Euro

Innerhalb einer Viertelstunde reparieren zwei Männer den Stromverteiler eines 61-Jährigen in Friedberg-Stätzling - dafür wollen sie 800 Euro haben.

An betrügerische Handwerker ist am Montagabend ein Mann aus Stätzling geraten. Wie die Polizei mitteilte, fiel bei dem 61-Jährigen gegen 21 Uhr der Strom aus. Da er das Problem selbst nicht lösen konnte, suchte er im Internet nach einem Notall-Service. Er rief bei einer Nummer an und tatsächlich erschienen wenig später zwei Männer. Innerhalb einer Viertelstunde reparierten sie den Stromverteiler. Anschließend verlangten sie 800 Euro für ihren Service. Das kam dem 61-Jährigen seltsam vor und er holte seinen Nachbarn als Zeugen hinzu. Daraufhin hätten sich die Handwerker plötzlich mit 200 Euro zufrieden gegeben, berichtete der Zeuge laut Polizei. Als der Stätzlinger dann eine Rechnung verlangt habe, seien die beiden Männer mit dem Hinweis verschwunden, sie würden selbige per Post schicken.

