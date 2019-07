00:33 Uhr

Stromnetz: Neue GmbH macht Gewinn

Stadtwerke-Chef legt erste Zahlen vor

Rund 184000 Euro haben die Stadtwerke Friedberg im vergangenen Jahr als Gewinnanteil aus der Stromnetz GmbH eingenommen. „Das entspricht den Prognosen“, sagte Stadtwerke-Chef Holger Grünaug bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 im Werkausschuss: „Es entwickelt sich so, wie vom Werkausschuss beschlossen.“ Wie berichtet, hatte der Stadtrat Ende 2015 entschieden, das bislang von den Lechwerken betriebene Stromnetz selbst zu übernehmen. In der neuen Stromnetz Friedberg GmbH halten die Stadtwerke 51 Prozent, die Lechwerke 49. Die Werke mussten für den Kauf ihres Anteils bei der Stadt einen Kredit in Höhe von über drei Millionen Euro aufnehmen, der über die Einnahmen aus dem Gewinnanteil refinanziert wird. (gth)

