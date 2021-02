06:30 Uhr

Studenten aus dem Wittelsbacher Land müssen auf 365-Euro-Ticket warten

Plus Die Grünen in Aichach-Friedberg drängen auf die Ausweitung des Angebots, das ab Sommer gilt. Die Kreisverwaltung und eine Mehrheit im Ausschuss sehen jedoch Probleme.

Von Thomas Goßner

Für 365 Euro ein ganzes Jahr die Busse und Bahnen im Bereich des Augsburger Verkehrsverbundes nutzen - für Schüler und Auszubildende könnte das vom nächsten Schuljahr an Wirklichkeit werden. Nach Ansicht der Grünen soll dieses Angebot auch auf Studierende ausgeweitet werden. Ob und wann das möglich ist, blieb bei der Diskussion im Kreisentwicklungsausschuss Aichach-Friedberg aber offen.

Die Grünen kritisieren eine Ungleichbehandlung der Studenten aus dem Landkreis. Zwar gibt es für Studenten der Uni und der Hochschule Augsburg die CampusCard, die 65,50 Euro im Semester kostet und für die Tarifzonen 10 und 20 gilt, also für die Stadt Augsburg, die Kernstadt Friedberg, Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen. Der Beitrag für das Semesterticket wird zusammen mit dem Studentenwerksbeitrag bei der Immatrikulation beziehungsweise bei der Rückmeldung an den Augsburger Hochschulen erhoben.

Nahverkehr: Teures Ticket aus dem Wittelsbacher Land

Wer außerhalb dieses Bereichs wohnt und in Augsburg studiert, der muss bis zu 82 Euro monatlich für sein Abo zahlen. Aus Sicht der Grünen ist dies ein klarer Standortnachteil. Dabei gebe es auch für die Studenten aus dem nördlichen Landkreis eine optimale Anbindung über die Paartalbahn. "Wir sollten um jeden jungen Menschen froh sein, der im Landkreis bleibt", sagte Kreisrätin Marion Brülls.

Die Verwaltung jedoch sieht Probleme - zumindest dann, wenn die Studenten bereits im Sommer das 365-Euro-Ticket erhalten sollen. Denn beim 365-Euro-Ticket gleicht der Freistaat zwei Drittel der Mindereinnahmen aus, weswegen zwingend die Förderrichtlinien beachtet werden müssen. "Wir können dieses Paket nicht aufschnüren", sagte Landrat Klaus Metzger ( CSU). Die Studenten gehören derzeit noch nicht zu den Berechtigten, wenngleich es auf Landesebene entsprechende Diskussionen gebe.

Wie teuer wird das 365-Euro-Ticket für Studenten?

Die Mindereinnahmen bei der Ausweitung auf Studenten hätten also die AVV-Gesellschafter zu tragen. Dazu müssten erst die Kosten berechnet werden, was derzeit auch überschlägig nicht gelinge. So sei in Erfahrung zu bringen, wie groß das Interesse an diesem Ticket ist. Die vom AVV beauftragten Unternehmen hätten zudem Anspruch darauf, dass ihnen entgehende Einnahmen erstattet würden, was nur mit deren Unterstützung möglich sei, so Anton Schiegg.

Widerstand gab es auch von der CSU. Fraktionschef Peter Tomaschko verwies auf die neue AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka, die erst zum 1. Februar diese Aufgabe übernommen habe. Man solle nicht bereits jetzt Druck aufbauen, indem man vor Ort etwas installiere, das nicht bezuschusst werde. Tomaschko warnte davor, eine einzelne Gruppe herauszugreifen. Vielmehr müsse man das Ganze betrachten.

Kein Alleingang des Landkreises im AVV

Simon Kuchlbauer (AfD) begrüßte grundsätzlich den Vorschlag der Grünen. Man müsse dann aber auch wissen, ob das die Studenten überhaupt wollen. "Die aus der Zone 10 und 20 müssten dann mehr bezahlen", sagte er. Ulrike Sasse-Feile (SPD) warnte vor einem Alleingang des Landkreises im AVV. Für sie stellt sich die Frage, was die anderen Verbundpartner denken. Dafür sei es aber nötig, sich über die Kosten Klarheit zu verschaffen.

Der Ausschuss einigte sich am Ende gegen zwei Stimmen auf einen Auftrag an die Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat des AVV. Sie sollen dort den Antrag der Grünen einbringen, damit der AVV Möglichkeiten zur Umsetzung erarbeitet und diese anschließend wieder im Kreistag vorgestellt werden.

